Maschine statt Manpower ‒ Entwicklungen in der Landwirtschaft

Tierische Begrüßung für den Futterautomaten: Landwirt Henning Brümmer hat seinen Betrieb in Affinghausen zukunftsfähig aufgestellt. Photovoltaik- und Biogasanlage produzieren Energie.

Die Automatisierung in der Landwirtschaft nimmt stetig zu. Sie ist zwar teuer, spart aber Dünger und Treibstoff und füttert Tiere effizienter.

Landkreis Diepholz – Immer mehr „Mitarbeiter“ ohne Fleisch und Blut haben ihren Platz im arbeitsintensiven Alltag der Landwirtschaft: Künstliche Intelligenz ersetzt sowohl in der Tierhaltung als auch in der Feldbestellung mehr und mehr menschliche Muskelkraft. So füttert mittlerweile eine Maschine die Milchkühe von Henning Brümmer in Affinghausen, nachdem sie das Futter gemischt hat. Ein anderes System hackt die Feldfrüchte, sprich Zuckerrüben, von Ehler Meierhans in Ochtmannien – eine enorme Erleichterung: Rüben vom Unkraut zu befreien, war einst schweißtreibende Knochenarbeit.

Drohnen können optimale Erntezeitpunkte feststellen

Schafft künstliche Intelligenz also eine revolutionäre Zukunftsperspektive in der Landwirtschaft? Kreislandwirt Wilken Hartje sieht zurzeit begrenzte Chancen: „Künstliche Intelligenz ist noch sehr teuer“, weiß Hartje. „Aber sie kann sicherlich helfen, Treibstoff, Dünger und Pflanzenschutz zu sparen.“ Passgenau und aus der Luft können Drohnen dabei für die optimale Menge sorgen – oder auch Dünger ausbringen.

Dem Bundesinformationszentrum Landwirtschaft zufolge verwendet bereits fast jeder zehnte landwirtschaftliche Betrieb in Deutschland Drohnen. „Dass gerade Landwirtinnen und Landwirte so gerne Drohnen für ihre Arbeit nutzen, hat einen einfachen Grund: Aus der Vogelperspektive kann man viele Dinge besser erkennen als vom Boden aus“, klärt das Bundesinformationszentrum auf.

Längst selbstverständlich ist der Drohneneinsatz bei der Rehkitzrettung. Aber die „Hightech-Augen“ können genauso erkennen, ob Pflanzen unter Wassermangel leiden oder ob sie Dünger brauchen. Pflanzenkrankheiten oder sogar der optimale Erntezeitpunkt für die Feldfrüchte lassen sich mit den fliegenden Helfern erkennen – eine enorme Arbeitserleichterung für die Landwirte, die ihre Felder sonst persönlich und zu Fuß überprüfen müssen.

Drohnen transportieren außerdem tierische Helfer zum Schutz von Maisfeldern. Will heißen: Sie werfen in regelmäßigen Abständen Kapseln mit Eiern der Trichogramma-Schlupfwespe ab. „Diese Wespen sind natürliche Gegenspieler eines gefürchteten Maisschädlings. Die Ausbringung der Nützlinge dauert mit der Drohne nur etwa vier Minuten pro Hektar. Früher wurden die Nützlinge per Hand ausgebracht, was etwa das Fünffache der Zeit in Anspruch nahm“, erklärt das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft.

Tierüberwachung im Stall per KI

Dass künstliche Intelligenz in der Milchviehhaltung Manpower ersetzen kann, hat Kreislandwirt Wilken Hartje in der Praxis schon erlebt. Dieses KI-Futtersystem leiste, ähnlich geführt wie in einem Straßenbahnsystem und gesteuert von Funk sowie Strombahnen, gleich mehrere Arbeitsschritte voll automatisch. Zum einen mische es die Rationen für die Kühe aus den vorgegebenen verschiedenen Futteranteilen passgenau. „Dann bringt es das Futter zu den Tieren.“

Selbst im Schweinestall kann KI mittlerweile die Erfahrung eines Landwirts ersetzen, wenn es um das optimale Verkaufsgewicht der Tiere geht. „Künstliche Intelligenz hilft bei der Tierüberwachung in Großbuchten“, erläutert Hartje und beschreibt ebenso ein gekoppeltes Kamera- und Wiegesystem mit Sortier-Mechanismus: „Je nach Gewicht schickt es die Schweine, einer Schleuse gleich, nach links oder rechts“, beschreibt er es bildlich. Bei der Fütterung von Schweinen und Geflügel sei KI längst im Einsatz. Es gebe bereits Sensoren im Futtertrog, die den Futterverbrauch messen.

Automatisierter Stall: Das Beispiel Heinning Brümmer aus Affinghausen 450 Milchkühe und 400 Rinder hält Landwirt Henning Brümmer auf seinem Hof in Affinghausen. Die Kühe füttert eine Maschine. „Einige Wochen funktioniert es problemlos“, erklärt der Landwirt auf Nachfrage, „dann gibt es immer mal wieder Aussetzer – gerne nachts und am Wochenende“, schmunzelt der

47-Jährige. Insgesamt habe sich die Automatisierung jedoch bewährt und könne, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels, durchaus mit einem menschlichen Kollegen mithalten. Der große Vorteil: „Der Automat füttert immer gleich und immer gleichmäßig“, sagt Henning Brümmer. Das System mische die Futteranteile stets exakt nach Vorgabe und verteile genauso konstant die vorgegebene Menge – pünktlich zum festgelegten Zeitpunkt. Dem Landwirt ist es ein Herzensanliegen, seinen Traditionsbetrieb zukunftsorientiert aufzustellen. Genau deshalb hat er eine große Photovoltaik-Anlage installiert. Sie liefert den Strom für den Futterautomaten, Fahrzeuge und andere wichtige Bereiche. Mit dem Dung aus dem Kuhstall „füttert“ Henning Brümmer eine Biogas-Anlage, die ebenfalls Energie produziert und von deren Abwärme insgesamt 25 Gebäude profitieren. „Der Kreislaufgedanke ist uns wichtig“, sagt der 47-Jährige, der das Futter für seine Tiere auf eigenen Flächen anbaut.



„Gleichwohl bleibt der Mensch immer noch entscheidend“, betont Wilken Hartje. Dessen Erfahrung sei unverzichtbar, weil die Technik ja mal ausfallen könne. Das gilt auch für die Lenkfahrsysteme landwirtschaftlicher Maschinen, die bei der Aussaat und beim Einbringen der Ernte helfen können. „Man muss die Basis noch können“, verweist der Kreislandwirt auch in diesem Bereich auf die unverzichtbare Erfahrung von kundigen Fahrern.

Wer künstliche Intelligenz beim Unkrauthacken von Feldfrüchten wie Rüben oder in Obstanlagen nutzen wolle, der müsse auch eine absolut akkurate Vorarbeit leisten: „Wenn man schief drillt, geht es nicht“, nennt Hartje ein Beispiel. Will heißen: Die Aussaat-Koordinaten müssen exakt und passgenau mit denen für das Unkrauthacken übereinstimmen.

Das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft verweist auf Precision Farming, also Präzisionslandwirtschaft, als Chance für die Wettbewerbsfähigkeit und den Umweltschutz: „Auch am Boden erfassen verschiedene Sensoren und die dazugehörigen Auswertungsprogramme den Stand des Pflanzenwachstums und steuern Düngerstreuer oder Pflanzenschutzspritze zentimetergenau“, erfahren Interessierte auf der Internetseite des Zentrums.

Kreislandwirt: KI ist ein Hilfsmittel, aber kein Ersatz für den Landwirt

So könnten unterschiedliche Teilflächen auf dem Acker passgenau gedüngt und mit Pflanzenschutzmitteln behandelt werden – einzeln nach dem zuvor exakt ermittelten Bedarf: „Der Schlepper erhält ein Lenksignal via Satellit und fährt wie von Zauberhand gelenkt in seiner Spur, und auch die Sämaschine verrichtet satellitengesteuert ihren Dienst.“ Der Vorteil: „Betriebsmittel wie Diesel werden eingespart, Dünger oder Pflanzenschutzmittel so effizient wie möglich eingesetzt. Das steigert die Ertragskraft, die Wirtschaftlichkeit und die Wettbewerbsfähigkeit moderner landwirtschaftlicher Betriebe. Und es schützt die Umwelt, weil die Dünge- und Pflanzenschutzmittel exakt dort ankommen, wo sie benötigt werden“, informiert das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft.

Fazit von Wilken Hartje: Künstliche Intelligenz könne in der Zukunft ein zunehmend wichtiges Hilfsmittel sein – aber alles könne sie nicht: „Das hat dieser nasse Sommer gezeigt. Die natürlichen Bedingungen sind entscheidend“, betont Hartje. Denn die Entscheidung, welche Art von Feldfrüchten – Getreide, Kartoffeln, Rüben oder anderes – und welche einzelne Sorte dafür am besten zu welchen Böden passe und deshalb den besten Ertrag erwarten lasse, die könne KI dem Landwirt nicht abnehmen.