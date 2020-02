Zocken ohne Unterlass: „Das Kernproblem ist die Pubertät“

Stuhr - „Ständig hockst du nur vor dem Bildschirm!“ – Diesen Vorwurf haben schon viele Kinder und Jugendliche zu hören bekommen. Zocken gehört gerade für viele Jüngere zum Alltagsprogramm, sei es am Computer, am Handy oder an einer Konsole. Schnell kann das den Eltern Sorgen bereiten.

Am Donnerstag, 27. Februar, spricht der Medienpädagoge Markus Gerstmann im Rahmen der Reihe „Werkstatt Erziehung“ über digitale Spielewelten im Spannungsfeld von Jugendkultur, Schule und Erziehung. Sein kostenfreier Vortrag beginnt um 19.30 Uhr im Lesecafé der Bibliothek an der Jupiterstraße 1 in Brinkum. Wir haben ihm vorab ein paar Fragen zu dem Thema gestellt.

Herr Gerstmann, wie viel zocken Kinder eigentlich? Verbringen sie heute mehr Zeit mit Computer-, Konsolen- und Handyspielen als noch vor fünf oder zehn Jahren?

Die Nutzungszeiten von digitalen Geräten steigen in den letzten Jahren in allen Altersstufen kontinuierlich an. Junge Menschen nutzen laut der JIM Studie 2018 (Jugend, Information, Medien, die Red.) ungefähr zwei Stunden am Tag digitale Spiele.

Welche Geräte nutzten Kinder und Jugendliche am häufigsten für digitale Spiele?

Am häufigsten wird für Games das „Immer-dabei-Gerät“ Smartphone benutzt. Zu Hause wird auch an Laptops und Konsolen mit einer besseren Grafik und einfacherer Steuerung gerne gespielt.

Ist es schädlich, wenn Kinder und Jugendliche zu viel zocken? Wenn ja, inwiefern?

Schädlich würde ich nie sagen. Alle Studien zeigen auf, dass junge Menschen zwischen 10 und 15 Jahren gerne und viel digitale Spiele spielen, danach nimmt die Nutzung ab. Daher ist und bleibt es Aufgabe von Eltern und Fachkräften, den Kindern und Jugendlichen Angebote für ein „gutes Leben zu machen“. Dazu zähle ich unter anderem Freundschaften, Sport, Musik und unterwegs sein.

Was würden Sie sagen, wie viel Zeit dürfen Kinder und Jugendliche mit digitalen Spielen verbringen, und wann wird es kritisch?

Ausgehend davon, dass pubertäre Jugendliche in der Regel einige verrückte und nicht nachvollziehbare Dinge tun, ist es uns wichtig, dass sie sich am Ende der Pubertät den Aufgaben des „Erwachsenen-Lebens“ stellen und sich auf ein eigenständiges Leben mit eigenem Einkommen und eventuell in einer Partnerschaft vorbereiten. Wenn diese Lebensaufgabe nicht angenommen wird und digitale Spiele weiterhin wichtiger sind, dann kann es kritisch werden.

Was können Eltern tun, wenn zum Beispiel die schulischen Leistungen nachlassen, weil das Kind lieber am Computer, Smartphone oder einer Konsole spielt, anstatt zu lernen? Sind strikte Verbote eine Lösung?

Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass Eltern gerne diese „Symbole des Problems“ am liebsten verbieten würden, aber das Kernproblem ist die Pubertät und die damit einhergehende Unsicherheit. Aus diesem Grund sind Auseinandersetzungen, Diskussionen und Perspektiven entwickeln die Lösung.

Wie ist Ihre Meinung zu „Ballerspielen“ und Egoshootern? Sollten Jugendliche so etwas spielen dürfen?

Die USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, die Red.) hat alle Spiele mit Alterskennzeichen versehen. Diese Kennzeichen sind eine gute Orientierung für Eltern, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, aber auch Grenzen des Spielbaren – also Spiele ab 16 und 18 Jahren – zu Hause durchzusetzen.

Sollte E-Sport als Sport anerkannt werden?

E-Sport hat sehr viel mit Training, gesunder Lebensweise und Konzentration zu tun. Ob es als Sport anerkannt werden soll, weiß ich nicht. Aber ich finde, wenn wir diese Botschaft jungen Menschen vermitteln können, ist es doch klasse.

Viele Erwachsene schwärmen, dass die Kindheit früher besser war – man habe draußen mit Gleichaltrigen gespielt, anstatt alleine vor einem Bildschirm zu sitzen, hört man oft. Wie würden Sie das einschätzen, ist eine Kindheit ohne digitale Spiele besser?

Das mag ja alles sein, aber wir haben heute andere Zeiten. Wir leben in einer digitalisierten Lebenswelt, und diese wird in den nächsten Jahren noch zunehmen. Dieser nostalgische Rückblick bringt uns nicht weiter, daher müssen wir mit jungen Menschen über eine lebenswerte Zukunft sprechen, und sie diskutieren untereinander viel über eine gute Zukunft.

Was erwartet die Gäste Ihres Vortrags?

Ich möchte mit dem Vortrag und der anschließenden Diskussion andere Ideen und Gedanken einbringen, damit Familien eine gute Zeit haben – inklusive der Hobbys der Kinder und den Wünschen der Eltern.