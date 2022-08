Mark Seidler führt Hundeschule Dexter Hundetraining mit besonderem Konzept

Von: Fabian Pieper

Mark Seidler zusammen mit seinen beiden Hunden Leevi (r.) und Ray. Sein Wissen will er weitergeben. © Jantje Ehlers

Mark Seidler ist nicht nur Leevis und Rays Besitzer, sondern vor allem Inhaber der Hundeschule Dexter Hundetraining in Heiligenrode. Seinen Lebensmittelpunkt stellen Hunde dar. Und aus diesem Grund hat der 35-Jährige seine Leidenschaft nun zum Beruf gemacht und seine eigene Hundeschule eröffnet.

Heiligenrode – Erwartungsvoll schaut mich Leevi mit großen Augen an. Erst, als ich einen kleinen Schritt nach vorne mache, bewegt auch Leevi sich einen kleinen Schritt an meiner Seite mit mir mit. Sein Blick huscht kurz zu dem Leckerli, das noch ein paar Meter entfernt von uns im Gras liegt – unserem gemeinsamen Ziel.

Was für Hund Leevi, einen neun Monate alten Westsibirischen Laika, gewissermaßen Routine ist, ist für mich völliges Neuland. Ein wenig kleinlaut musste ich mich zuvor gegenüber Leevis Herrchen Mark Seidler als Katzentyp outen. Seidler ist nicht nur Leevis Besitzer, sondern vor allem Inhaber der Hundeschule Dexter Hundetraining in Heiligenrode. Glücklicherweise ist er mir gegenüber nicht verurteilend, zumal er ebenfalls Katzen hält. Doch seinen Lebensmittelpunkt stellen Hunde dar. Und aus diesem Grund hat der 35-Jährige seine Leidenschaft nun zum Beruf gemacht und im Frühjahr seine eigene Hundeschule eröffnet.

Genügend Platz, um auch Trainingsgruppen betreuen zu können.

Die befindet sich seitdem auf einem Grundstück am Kätinger Mühlenweg, im südlichsten Zipfel von Heiligenrode. Mitten in einem Wohngebiet liegt das komplett eingezäunte Areal von rund 1200 Quadratmetern, wie Mark Seidler erklärt. Genügend Platz, um auch Trainingsgruppen betreuen zu können, und viel Auslauf für die Tiere.

Der Weg zum Hundetrainer war für Mark Seidler allerdings nicht unbedingt vorgezeichnet. Der gelernte Kälteanlagenbauer war in der Vergangenheit bereits als Veranstaltungs- und Bürokaufmann aktiv, doch so richtig erfüllen wollten ihn diese Berufe nicht.

Im Jahr 2012 trat Dobermann und Hundeschule-Namensgeber Dexter in Seidlers Leben. „Eine klassische Geschichte“, beginnt der 35-Jährige zu erzählen. Von einem Welpen, der mit der Flasche und unter Wärmelampen großgezogen worden war und unter anderem deshalb verhaltensauffällig war. „Ich bin mit ihm von Trainer zu Trainer gerannt“, erinnert sich Seidler, „aber am Ende war ich immer Schuld.“ Den Schuh, dass das Hauptproblem bei verhaltensauffälligen Hunden häufig am anderen Ende der Leine liegen soll, wollte sich Mark Seidler allerdings nicht anziehen.

Ein befreundeter Hundetrainer brachte ihn auf die Idee

Ein befreundeter Hundetrainer brachte ihn auf die Idee, sich selber in diese Richtung zu orientieren. So begann Seidler die Ausbildung zum Hundetrainer, die er nach drei Jahren abschloss. Es folgte die Selbstständigkeit mit seiner eigenen Hundeschule.

Die verfolgt ein anderes Konzept als ähnliche Einrichtungen: „Der größte Unterschied ist, dass ich alles systemisch betrachte und nicht nur Symptome bekämpfe.“ Mark Seidler nennt ein Szenario: „Zum Beispiel ein Hund, der an der Leine pöbelt. Das findet der Halter unangenehm. Aber da sind wir dann nicht mehr unbedingt im Hundetraining.“ Zunächst einmal möchte der Trainer dann herausfinden, wodurch das Verhalten ausgelöst wird. Aber ausdrücklich nicht, um es dann zu verbieten: „Jedes Verhalten darf sein! Es geht mir nicht darum, etwas abzuschalten.“ Stattdessen möchte er dem Halter Selbstbewusstsein im Umgang mit seinem Hund und Außenstehenden vermitteln, sodass kein Training ohne die Frage auskommt: „Wie geht es dir dabei?“

Wie es mir dabei geht, wie ich versuche, einen mir fremden Hund neben mir an der Leine laufen zu lassen? Ich schwitze. Das liegt allerdings weniger an der Aufgabe oder an Leevi, sondern vielmehr an den hohen Temperaturen an diesem Nachmittag. Podenco-Mischling Ray hatte bei meinem ersten Versuch bereits kapituliert und sich lieber in den Schatten gelegt anstatt, mit mir zu spazieren. Leevi ist aufgeweckter und schon bald habe ich raus, dass er zu mir kommt, wenn ich mich kleinmache.

Kleine Erfolge beflügeln

Ganz hörig ist er mir allerdings nicht, und immer wieder wandert sein Blick zurück zu seinem eigentlichen Herrchen. Doch die kleinen Erfolge, wenn Leevi tatsächlich an meiner Seite spaziert, beflügeln mich. Leckerli und Streicheleinheiten hat sich mein Übungspartner am Ende verdient. Und auch Seidler nickt zufrieden und lobt mich jedes Mal, wenn Leevi das tut, was ich von ihm möchte. Wird jetzt eigentlich Leevi trainiert oder ich? Langsam beginne ich, das Konzept zu verstehen.

Doch Mark Seidler hat noch mehr vor: „Immer mehr Hunde leiden an psychischen Erkrankungen wie Posttraumatischen Belastungsstörungen, Depressionen oder Suchtverhalten.“ Er möchte sich deshalb zum Hunde-Psychotherapeuten weiterbilden. Und so Hunden und Haltern noch besser helfen können.