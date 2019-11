Maritimes und Weihnachtliches

Varrel – Der Shanty-Chor Brinkum lädt zum 32. Mal zu seinem Weihnachtskonzert unter dem Motto „Lieder von der Waterkant und Weihnachtliches“ in die Gutsscheune Varrel ein. Er präsentiert sein neues Programm bei zwei Auftritten am ersten Adventswochenende.

Chorleiterin Saskia Becker hat mit den Musikern neue Stücke eingeübt. Dazu gehört „Acht Glasen“, das den Wachwechsel auf Schiffen behandelt, ebenso wie das russische „Lied der Wolgaschlepper“. Sieben Vorsänger unterstützen den Chor. Der erste Block beinhaltet maritime Stücke.

Nach einer Pause begrüßt das Harmonika-Orchester Brinkum der Bremer Handörgler das Publikum. Seit 1999 ist das Orchester ständiger Gast auf den Weihnachtskonzerten und begeistert mit beliebten Melodien.

Im Anschluss macht der Shanty-Chor mit seinem weihnachtlichen Teil weiter. Mitsingen erlaubt. Die Bordkappelle besteht aus: Renate Koch und Christiane Menzel (Akkordeon), Heinz Meyer (Gitarre), Carlo Papen (Bass), Otto Kelka (Mundharmonika und Maracas) und Karl-Heinz Heinken (Bongos). Durch das Programm führt Rolf Becker.

Am Samstag, 30. November, ist Konzertbeginn um 18 Uhr (Einlass 16.30 Uhr). Am Sonntag, 1. Dezember, geht’s um 16 Uhr los (Einlass 14.30, Kaffee und Kuchen ab 15 Uhr). Da die Karten (zehn Euro) nicht nummeriert sind, ist rechtzeitiges Erscheinen angeraten. Tickets gibt es bei der Kreiszeitung, im Bürgerbüro, bei der Sparkasse Brinkum, der Bäckerei Badberg (Heiligenrode), der Volksbank Varrel, Optiker Hundt, den Chormitgliedern sowie an der Abendkasse.