Mann kommt mit Bewährung davon

Stuhr - Von Dieter Niederheide. Eindringlich hat die Strafrichterin im Syker Gerichtssaal einen Angeklagten gewarnt: „Für Sie ist es nicht fünf vor zwölf, für Sie ist es eher schon fünf nach zwölf.“ Sie verurteilte den Mann (54) wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen Fahrens ohne Führerschein zu drei Monaten Gefängnis auf Bewährung. Dazu ordnete sie ein Jahr Führerscheinsperre an. Außerdem muss der Mann eine Geldauflage von 500 Euro an den Jugendhilfeverein Kontakt zahlen.

Mit dem Urteil ging die Strafrichterin weit über den Antrag der Staatsanwältin, die eine Geldstrafe in Höhe von 3 000 Euro für tat- und schuldangemessen hielt, hinaus. Die Freiheitsstrafe lag nicht zuletzt in den einschlägigen Vorstrafen des Angeklagten begründet.

Es war in einer Julinacht, als der Mann mit dem Auto auf der A28 bei Ganderkesee/Ost der Polizei auffiel, weil er in Schlangenlinien fuhr. Auf der A 1 in Stuhr wurde der betrunkene Autofahrer später von einer Polizeistreife gestoppt. Da ihm eine Alkoholfahne beim Aussteigen voraus wehte, wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Arzt, der die Probe entnahm, stellte fest, dass der Mann mit 2,76 Promille im Blut deutlich unter Alkoholeinfluss stand, aber ansonsten kaum Ausfallerscheinungen zeigte. Damit war für die Strafrichterin klar, dass er ein Alkoholproblem hat.

Angeklagter räumt Alkoholproblem ein

Das räumte dieser ein. Er habe, sagte er, inzwischen eingesehen, dass er eine Therapie braucht. Mehrfach war er wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss oder ohne Fahrerlaubnis, die ihm entzogen war, aufgefallen. Da dem Mann bisher bei den Verurteilungen nie ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt worden war, ordnete die Strafrichterin das jetzt an.

Sie machte dem Verurteilten deutlich, dass er, wenn er noch einmal wegen einer Fahrt unter Alkoholeinfluss oder ohne Fahrerlaubnis vor ihr steht, mit einer erneuten Bewährungschance nicht zu rechnen hat. Der Mann nahm das Urteil an und gelobte Besserung. Er gab an, am Tattag einem Bekannten beim Umzug geholfen zu haben. Dabei seien dann „einige Bierchen“ getrunken worden.