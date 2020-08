Manege frei: Ferienprojekt begeistert Kinder und Eltern

Brinkum – „Hurra, Hurra, Buratino ist da!“ steht in großen Buchstaben über der Manege. Bei einer sehr gelungenen Vorstellung im Kindermitmachzirkus „Buratino“ haben am Sonnabend 34 Kinder im Alter zwischen sechs und 12 Jahren tolle Leistungen vor Publikum vollbracht.

Der kleine Zirkus auf dem Brinkumer Schützenplatz war Anlaufstelle im Rahmen der diesjährigen Sommer- und Kinderferienprojekte der Gemeinde Stuhr. Übungen mit Akrobatik, Tanz und Jonglage standen von Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr auf dem Stundenplan. Zirkusprofis aus der Familie Alexander Bolotov zeigten den Kindern, wie es geht. Glanzvoller Höhepunkt war die Präsentation der erlernten Kunststücke. Coronabedingt waren zu der fast zweistündigen Abschluss-Show nur die Eltern der kleinen Künstler als Zuschauer zugelassen.

„Wir hatten sehr viele Interessenten, gerade zu diesem Ferienprojekt, konnten aber aufgrund der Abstandsregeln nur eine begrenzte Zahl an Kindern zulassen“, bedauerte Thorsten Meyer, Leiter vom Team Jugend im Stuhrer Rathaus. „Die Kinder waren sehr fleißig und haben ganz viel geprobt“, lobte er die jungen Teilnehmer bei der Begrüßung der Gäste und gab die Manege frei.

Während der Vorstellung wurden Luftballons geschwenkt und ins Publikum entlassen. Die Kinder jonglierten geschickt mit drei Bällen oder den Teufelsstäben. Ganz Mutige führten ihr Können sogar solistisch vor. Die Zuschauer klatschten dazu im Rhythmus der Darbietungen und zur schwungvollen Musikbegleitung, während buntes Scheinwerferlicht die Manege erhellte.

Die Show enthielt neben einer Clownerie mit einem Schlangenmenschen auch chinesische Tellerjonglagen, Vorführungen mit Hula-Hoop-Reifen, Akrobatik auf dem Drahtseil, Präsentationen auf dem Balancierbrett „Rola Bola“ und gelenkige Darbietungen am Trapez in luftiger Höhe. Stets sicherten helfende Hände aus dem Profiteam die Kunststücke ab und gaben den Kindern leise Anleitungen zur Körperhaltung und erinnerten gelegentlich daran, das Lächeln nicht zu vergessen.

An den Gesichtern der kleinen Artisten war klar abzulesen, wie viel Freude ihnen die Vorführungen vor den Mamas und Papas machten. „Alles geschafft!“, rief einer der Kids freudig bei seinem Lauf hinter die Kulissen. Kleine Patzer wurden gekonnt weggesteckt und mit einem Lächeln überdeckt: The show must go on. Eine beeindruckende Leistung zeigte Raissa Bolotov (26), die eine große Zahl von Hula-Hoop-Reifen um Arme und Hüften schwang.

Nach einer Pause näherte sich das große Finale. Dabei kamen auch vierbeinige Plüschtiere zum Einsatz, die in den Händen der Kinder durch einen großen Reifen springen durften. Alle Kinder ließen sich noch einmal in der Manege blicken, liefen winkend durch den Kreis und verabschiedeten sich so von ihrem dankbar und heftig applaudierenden Publikum.

Für die neunjährige Emily aus Groß Mackenstedt war es am Schwierigsten, das Gleichgewicht auf dem Balancierbrett zu halten. „Am meisten Spaß hatte ich mit den Teufelsstäben“, sagt sie. Auf jeden Fall will sie nächstes Jahr wieder mit dabei sein. So sieht das auch Mylo (7) aus Brinkum, dem eigentlich alle Übungen gefallen haben, besonders aber die mit den Hula-Hoop-Reifen.

Der Mitmachzirkus „Buratino“ der Familie Bolotov existiert in dieser Form seit 2001 und ist in Hesel bei Leer beheimatet. Direktor Alexander Bolotov ist diplomierter Zirkuskünstler und war früher beim Moskauer Staatszirkus als Clown, Artist, Akrobat und Dompteur beschäftigt. Namensgebend für den Zirkus ist der russische Pinocchio, der in Russland als Wächter des Guten fungiere, wie Alexsej Bolotov (22), Sohn des Direktors, erklärte.

Von Rainer Jysch