Heiligenrode - Von Luka Spahr. Etwas verloren steht Nico Pachali in der Künstlerstätte an der Klostermühle in Heiligenrode. Vor ihm auf dem Boden liegen kleine zusammengeklebte Plastikpakete mit Schriftzeichen drauf. Vier große und drei kleine. An den Wänden hängen weitere Schriftzüge. „Spacebody“ ist da zu lesen oder „Formation Storage Movement Progress“. Ansonsten sind die zwei Räume leer. Wenn man den 30-jährigen Thüringer fragt, was es damit auf sich hat, dann fängt der zurückhaltend wirkende Künstler auf einmal ausgiebig an zu reden. Und mit jedem Wort, das er spricht, ergeben die Strukturen um ihn herum mehr Sinn.

Auf einmal heißen die kleinen Plastikbündel auf dem Boden „bodies“ und „drawing expansions“. Die Schriftzüge an den Wänden entpuppen sich als Analysen und Ergänzungen zu den Kunstwerken, die flach auf dem Boden liegen. Ein Satz von Pachali beschreibt dabei eigentlich am besten sein Schaffen: „Manchmal verstehe ich meine Arbeiten selbst nicht so ganz.“ So muss es anfangs auch gewesen sein, als der junge Künstler vor fast einem Jahr von der Uni Braunschweig in den Landkreis Diepholz kam, um in Stuhr sein Residenz-Stipendium anzutreten. Seitdem wohnt er auch gegenüber des Mühlenensembles. Jetzt, am Ende seines Aufenthalts, will er die Kunstwerke zeigen, die er in den vergangenen Monaten geschaffen hat. „Mobile bodies“ heißt die Ausstellung, die ab kommendem Samstag um 15 Uhr bis zum 10. Juni zu sehen ist. Die Einführung wird Aneta Palenga von der Städtischen Galerie Delmenhorst halten.

„Mobile“ ist übrigens auch das, was seine „bodies“ auf dem Boden ausmacht. Sie sind transportabel und handlich. Ihm sei dann immer klarer geworden, dass er seine Kunstwerke in einen Schutzraum, eine Art Regal oder Station einordnen wolle, erzählt der Student der Freien Kunst. „Body“ habe sich dann schnell als Arbeitsbegriff entwickelt. Und mit den „bodies“ kam ihre ganz eigene Sprache, die nun überall an den Wänden der Künstlerstätte zu lesen ist.

„Ich hatte anfangs Probleme, die Räume anzunehmen“, gibt er zu. Die Kunstwerke seien bei ihm immer vor den Ausstellungsräumen da. Deswegen wirken seine Exponate jetzt vielleicht auch ein wenig verloren in den großen, alten Räumen mit den knarrenden Dielen. Eine kleine Bühne hat er ganz freigelassen. Passt dann nicht aber vielleicht auch der Ausdruck „space“ ganz gut? Darum geht es Pachali nämlich. „Space“ heißt bei ihm eher Platz als Raum. Denn sein Augenmerk lag schon immer in horizontalen, unbegrenzten Flächen. Diese will Pachali zur Kunstfläche machen. Daher liegen seine „bodies“ und „drawing expansions“ auch auf dem Boden.

Und deswegen sind auch Pachalis Zukunftsgedanken von „spaces“ geprägt. Nach dem Aufenthalt in Stuhr, den er als sehr schön, aber auch ein wenig einsam beschreibt, freue er sich nun, ein Stipendium des Landes Niedersachsen in Hannover zu beginnen. Sein Traum aber sei es, einmal in den USA zu leben und zu arbeiten. Dort hat er viele seiner Inspirationen her. Da sei etwa dieser eine Moment beim American Football. Der Moment, in dem die Spieler alle ganz ruhig auf dem Platz stehen, bevor sich schlagartig alle bewegen. Wenn man in diesem Moment von oben auf dem Sportplatz schaue, dann sei das fast wie ein Kunstwerk. Ein Kunstwerk im Horizontalen, ein Kunstwerk in einem „space“.