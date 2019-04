Kommunen können bei der Ansiedlung von Ärzten helfen

Über die Ärzteversorgung sprechen Michael Schmitz (r.) sowie (am Tisch) Frank Holle (vorne) und Volker Meyer.

Stuhr - Von Andreas Hapke. Die gute Nachricht vorweg: Die Versorgung Stuhrs mit Hausärzten ist „okay“. Wer das sagt, muss es wissen: Michael Schmitz ist Geschäftsführer der Bezirksstelle Verden der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) und damit zuständig für die Gemeinde. Auf Einladung des CDU-Gemeindeverbands sprach er am Mittwochabend in der Seniorenresidenz am Deichfluss in Moordeich zum Thema „Wie gut ist die Versorgung mit Ärzten in Stuhr?“.

Laut Schmitz beträgt der Versorgungsgrad mit Hausärzten in Stuhr und Weyhe 97,2 Prozent und ist damit größer als in Syke (89,2) und Sulingen (84). Anders sehe es aus, rechne man die Mediziner über 63 Jahren heraus. Schon sinke die Quote für Stuhr und Weyhe auf 80, für Syke auf 59,5 und für Sulingen auf 62 Prozent. Weitere Zahlen Schmitz’ verheißen nichts Gutes für die Zukunft: 5,5 Prozent der Hausärzte im Bezirk sind über 70 , mehr als 15 Prozent über 65 Jahre alt. „In den nächsten Jahren werden überproportional viele Praxen zu verkaufen sein.“

Damit ist klar: Ohne Nachwuchs steht auch Stuhr eine Unterversorgung bevor, die laut Schmitz erst bei unter 75 Prozent beginnt (bei Fachärzten unter 50 Prozent). Erst dann würden Förderinstrumente greifen. Als Beispiel nannte Schmitz die Investitionskostenzuschüsse. 920.000 Euro habe die KVN seit 2012 dafür ausgegeben. Im selben Zeitraum flossen 540.000 Euro an Umsatzgarantien, seit 2016 sogar 3,2 Millionen Euro für die Allgemeinmedizinische Weiterbildung.

Die Gründe für den Nachwuchsmangel sind vielschichtig: Rückgang der Studienplätze, Spezialisierung in der Medizin, zunehmende Bürokratie sowie die Neuregelung der Arbeitszeiten an Kliniken und der damit verbundene personelle Bedarf. Schmitz: „Ärzte können wählen, wo sie arbeiten wollen.“

Anforderungen sehr individuell

Was können Gemeinden tun, damit sich die Mediziner für sie entscheiden? „Manchmal fehlt der letzte Meter. Der Arbeitsplatz für die Frau, das Baugrundstück, der Kindergartenplatz. Das ist individuell sehr unterschiedlich“, sagte Schmitz. „Da brauchen wir eine Tür, die bei der Kommune aufgeht.“ Gemeinden könnten auch mit ihren niedergelassenen Ärzten sprechen oder für die spätere Rückkehr von Studenten in ihre Heimat sorgen, etwa über Stipendien. „80 Prozent der Ärzte, die sich niederlassen, sind in der Gegend auch groß geworden.“

Die KVN ist laut Schmitz bemüht, zunächst die Nachfolge am Standort zu sichern. „Wenn das nicht gelingt, müssen wir andere vorhandene Standorte stärken.“ Erst dann gehe es darum, neue, ideale Standorte zu finden, wenn möglich „einen gemeinsamen für mehrere Gemeinden“. Auch Kommunen könnten kooperieren: „Lassen Sie sich nicht auf einen Scheckbuchwettbewerb ein.“

Holle: Leber frühzeitig handeln

Was er damit meint: Es komme vor, dass Ärzte bei den Gemeinden anrufen und sich danach erkundigen, was diese zusätzlich zum Investitionskostenzuschuss der KVN zahlen würden. Frank Holle, Samtgemeindebürgermeister Tarmstedts und Kandidat der CDU für die Stuhrer Bürgermeisterwahl, hat dies nach eigener Auskunft erlebt. Dann schon lieber frühzeitig handeln, findet Holle. Deshalb habe er die Mediziner eingeladen und sich nach ihren Plänen erkundigt. „Sie haben mir versichert, dass sie so lange arbeiten, wie sie können.“ Auch ein langer Atem kann nicht schaden: „Es hat zehn Jahre gedauert, bis wir zwei Hausärzte nach Tarmstedt geholt haben.“

Bevor es mit dem Nachwuchs aufwärts geht, rechnet Schmitz in den nächsten fünf Jahren mit einer Delle. Qualifizierte Arzthelferinnen, die Hausbesuche machen und sich bei Fragen übers Internet an den Mediziner wenden, werden seiner Ansicht nach die Zukunft sein.

„Das Problem ist hausgemacht“, sagte ein Stuhrer Arzt unter den Besuchern. „In den vergangenen zehn Jahren wurden zu wenige Mediziner ausgebildet, und jetzt müssen Ärzte über 65 die Löcher stopfen.“ Laut Schmitz ist die Zahl der Absolventen bundesweit von 11.500 im Jahr 1993 auf 10.000 im Jahr 2017 gesunken, „jetzt fangen wir das langsam wieder auf“.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Volker Meyer gab als Ziel 200 zusätzliche Studienplätze in Niedersachsen aus, zudem entstünden klinische Ausbildungsplätze für Göttinger Studenten in Braunschweig. Die Wirkung werde sich aber erst in zehn bis zwölf Jahren entfalten. Auch Meyer sprach von der Notwendigkeit für Kommunen, bei der Ansiedlung von Ärzten zu kooperieren.