Das Mammutprojekt

Stuhr - Von Andreas Hapke. Die Springer Group ist nach eigenen Angaben Technologieführer in der Presswerk-Automation. Doch was muss man sich darunter vorstellen? Für welche Berufe können sich junge Menschen, die einem Ausbildungsplatz suchen, dort bewerben? In kurzen Youtube-Videos gewähren die Lehrlinge einen genauen Blick hinter die Kulissen des an der Straße Stuhrbaum ansässigen Unternehmens.

Die Firma beschäftigt, Stand Anfang Januar, 14 Lehrlinge: fünf Zerspanungsmechaniker, vier Industriemechaniker, drei Technische Produktdesigner und zwei Industriekaufleute. Für jeden dieser Ausbildungszweige haben die Lehrlinge ein jeweils zweieinhalb Minuten langes Video produziert.

Die Idee dazu hatte Susanne Kunze von der Personalabteilung von einem Ausbildungskongress in Düsseldorf mitgebracht. Wo bekommt Springer die Fachkräfte von morgen her? Mit dieser Frage ist Susanne Kunze fortwährend konfrontiert, da sie für das Recruiting verantwortlich zeichnet. Sie ist bei Ausbildungsmessen präsent und stellt den Betrieb in Schulen vor. Mit dem Video-Projekt, da war sich Susanne Kunze sicher, „können wir wettbewerbsfähig sein und genügend Aufmerksamkeit erregen“. Bei Personalleiter Jens Wielanczyk rannte sie damit offene Türen ein. Nachdem auch die Chefetage ihr Okay gegeben hatte, holte sie die Lehrlinge mit ins Boot.

Laut Susanne Kunze initiiert das Unternehmen regelmäßig Azubi-Projekte, etwa die gemeinsame Entwicklung eines Klemmgreifers als Utensil für eine Zettelbox. „Die Videos waren aber das bislang größte und schwierigste Vorhaben, ein Mammutprojekt.“

„Niemand von uns hatte vorher irgendetwas mit dem Drehen eines Films zu tun gehabt“, sagt Tamara Schulz, angehende Technische Produktdesignerin im zweiten Lehrjahr. Trotzdem hat der Nachwuchs die Idee von Anfang bis Ende selbstständig umgesetzt. „Alle waren eingebunden“, sagt Susanne Kunze. Zwar wollten nicht alle Lehrlinge gefilmt werden, „doch es gab auch hinter der Kamera einiges zu tun“, berichtet Inna Ditmann. Die damalige Auszubildende ist inzwischen mit einem unbefristeten Vertrag als Industriekauffrau beschäftigt.

Die Suche nach einem geeigneten Kameramann bildete einen Schwerpunkt der Aufgabe. Der Nachwuchs hat bei Ebay-Kleinanzeigen annonciert sowie Zettel an Bushaltestellen aufgehängt und an der Uni verteilt. Drei Profis luden sie zu Vorstellungsgesprächen ein. Am Ende hat der Kandidat das Rennen gemacht, dessen Arbeit „von der Art extrem authentisch war“, begründet Mareike Pahling. In der Ausarbeitung der Skripte durften die Lehrlinge laut Inna Ditmann „sehr frei“ sein. Die Geschäftsführung sei aber immer eingebunden gewesen.

„Ziel war die Fertigstellung im Sommer 2018. Dann starte ich immer mit dem Recruiting für das Folgejahr“, erklärt Susanne Kunze. Das habe auch geklappt. Anfang August seien die Filme online gegangen.

Die Struktur der Beiträge ähnelt sich, und das aus gutem Grund: „Damit wir nichts Gegenteiliges erzählen“, sagt Tamara Schulz. Der Nachwuchs stellt zunächst die Firma vor, nennt dann seine persönlichen Gründe für die Berufswahl, schildert Inhalte und Ablauf der Ausbildung und geht am Schluss noch auf die Perspektiven nach der Lehre ein, unter anderem auf die dreimonatige Übernahmegarantie bei Springer. „Wir wollen die Leute für uns auszubilden und möchten wenn möglich alle übernehmen“, sagt Susanne Kunze.

Tamara Schulz erzählt in „ihrem Film“, warum sie gerne Technische Produktdesignerin werden möchte: Weil sie gerne kreativ arbeitet und technisch interessiert sei. Für Mareike Pahling ist „die Organisation von Ausbildungsmessen und Bewerbungsgesprächen“ das „Spannendste“ an der Ausbildung zur Industriekauffrau. Von dem angehenden Zerspanungsmechaniker Daniel Batt erfährt man, dass ihm das Programmieren an der CNC-Maschine am meisten Spaß bereite. Er erinnert sich noch genau an die Drehtage im heißen Mai: „Am Ende war man echt fertig. Manches musste man zehnmal aufsagen.“ Die Klimaanlage sei tabu gewesen, berichtet Mareike Pahling. „Sonst hätte man deren Geräusche gehört.“

Das Gefühl, vor der Kamera zu stehen, löste bei dem einen oder anderen Nervosität aus. „Ich habe zuerst gesagt, dass ich im zweiten Lehrjahr bin, war ich aber noch gar nicht. Man hätte entspannter sein können“, erzählt Mareike Pahling. „Ich habe mich bei jedem zweiten Wort verhaspelt“, fügt Tamara Schulz hinzu.

Haben die Filme etwas bewirkt? Ja, ist Susanne Kunze überzeugt. „Viele der Kandidaten sind vor ihrem Bewerbungsgespräch auf unserer Homepage gewesen, die meisten davon haben sich auch die Beiträge angesehen.“ Mareike Pahling ist überzeugt: „Das ist ein langfristiges und nachhaltiges Projekt gewesen.“

Weitere Infos:

https://springer.group