Irish-Spring-Festival in der ausverkauften Gutsscheune

Der Tänzer Andrew Vickers springt beim Irish-Spring-Festival in der Varreler Gutsscheune am Freitagabend immer mal wieder ins Rampenlicht. - Foto: Goldschmidt

Varrel - Von Uwe Goldschmidt. Zum 17. Mal hat am Freitag der irische Frühling in Gestalt des Irish-Spring-Festivals in Stuhr Einzug gehalten. Eine restlos ausverkaufte Varreler Gutsscheune zeugt davon, dass die musikalischen Boten von der Grünen Insel schon lange kein Geheimtipp mehr sind, sondern auch im Nordkreis eine große Anzahl von treuen Fans besitzen.

Drei musikalische Formationen übernahmen dieses Jahr die Aufgabe, die keltische musikalische Kultur mit Jigs, Reels, Hornpipes und den typischen Tanzrhythmen, die man aus dem Irish Folk kennt, zu präsentieren.

Alte Hasen auf der Bühne sind Eddie Sheean und Cormac Doyle. Als Duo bildeten sie den Auftakt zu der irischen Soiree. Sänger und Gitarrist Sheehan präsentierte irische Songs und traditionelle Balladen. Sein Partner Doyle steuerte mit seiner Stimme und einer in der irischen Musik wohl eher selten anzutreffenden Bouzouki die feinen Zwischentöne bei. Gleich mit den ersten Tönen animierte Sheean die Zuhörer zum Mitklatschen. In seinen Songs schimmert die alte Magie seiner Heimat im südlichen Tipperary durch; schnell fand er die Verbindung zum Publikum, das er mit Charme, Humor und authentischen Liedern Irlands überzeugte.

Mit von der Partie war in diesem Abend das David- Munnelly-Trio, spezialisiert auf Dance-Tunes, die auch ohne dass die Musiker selber tanzten, ihre Wirkung entfalteten. Munnelly aus Mayo ist einer der bedeutendsten Akkordeonspieler seiner Generation und wirkt auf der Bühne hinter seinem kleinen Knopfakkordeon wie ein kompaktes Kraftpaket. Begleitet wurde Munnelly von Shane McGowan an der Gitarre und dem jüngsten Mitglied der Tournee, Joseph McNulty, an der Geige. Virtuosität gepaart mit purer irischer Lebensfreude machten das Trio zum Erlebnis. Länger in Erinnerung wird den Zuhörern der Moment bleiben, als Munnely das Licht in der Scheune ausschalten ließ und im Dunkeln nur von der Geige begleitet, mit viel Hall als Effekt, in lange, ruhige sphärische Klänge abtauchte. So genossen die Gäste bei geschlossenen Augen einen Moment der puren Entspannung.

Eingebunden in die Show der Drei sprang immer mal wieder der Tänzer Andrew Vickers aus dem Hintergrund ins Rampenlicht und interpretiert ohne feste Choreografie die Musik der Künstler auf seine Weise: perkussiv, raumgreifend und mit einer guten Prise Humor.

Die dritte Formation im Spring-Festival-Bunde war Connla aus Armagh und Derry in Nordirland. Die junge Gruppe gilt als aufregendste neue Band der irischen Szene. Schon die Besetzung des fünfköpfigen Ensembles war anspruchsvoll, ermöglichte aber so frische Arrangements alter und neuer Titel voll junger Energie und Frische. Die fragile keltische Harfe von Emer Mallon paarte sich elegant mit dem Sound des Dudelsacks ihres Bruders Conor, wobei es sich hier um irische Uilleann Pipes handelt, die im Gegensatz zu schottischen nicht geblasen, sondern gedrückt werden. Neben der akustischen Gitarre von Paul Starrett rundeten die frühlingshaft leichten Töne von Ciaran Carlins Flöten das nuancenreiche Spiel ab. Sozusagen als Sahnehäubchen zierte Sängerin Ciara McCafferty mit ihrem rockig-intensiven Timbre den Sound von Connla.

Das mitreißende Finale führte die Künstler noch mal auf die Bühne, um gemeinsam den Zauber des Abends zu feiern. Die Wogen schlugen erneut hoch. Es wurde getanzt, geklatscht und mitgesungen bis die strahlenden irischen Frühlingsboten die Bühne nach mehreren Zugaben verließen.