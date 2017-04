Märchencamping: Kauf des Platzes erlaubt Planungssicherheit

„Wir wollen uns Stück für Stück vergrößern“

+ Birgit Reiter vor der neu gestalteten Wand des Sanitärgebäudes, das außerdem teilsaniert wurde. - Foto: Ehlers

Groß Mackenstedt - Von Andreas Hapke. Der Platz „Märchencamping“ geht am Maifeiertag offiziell in die neue Saison – nur die Vorzeichen sind andere als in den Jahren zuvor. Inzwischen hat der Betreiber Uwe Reiter das Areal nach der Insolvenz des Eigentümers erworben. Für ihn und seine Ehefrau Birgit bedeutet dies Planungssicherheit, was künftige Investitionen angeht. Die beiden wollen baulich etwas verändern und ihr Angebot erweitern, speziell für Kinder. „Wir wollen mit unserem Platz einen besonderen Ort schaffen“, sagen sie.