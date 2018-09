Männchen singen, Weibchen piepen

LAHAUSEN - Bereits zum 65. Mal gab es gestern eine Vogelbörse in der Schießsportanlage des Schützenvereins Lahausen.

Im Eingangsbereich hatte Horst Hoppstädter vom Ossi-Züchterdienst Ostfriesland aus Emden seinen Stand aufgebaut. Er bot über 30 Sorten Vogelfutter an, darunter Keimfutter für Waldvögel, Papageien, Zeisig-Arten und Exoten. Außer seiner Tätigkeit als Vogelzüchter ist er als Preisrichter für Großsittiche und Papageien tätig. „Ich bin bereits seit 20 Jahren dabei“, erklärte er. Insgesamt betreibe er das Geschäft seit 25 Jahren und habe bereits eine Ehrung durch die Handelskammer erhalten. „Das Geschäft läuft heute ganz gut“, erzählte er gestern. Er habe schon 20 Sack Eifutter an den Mann gebracht.

Am Rande der Ausstellung stand eine etwa zwei Quadratmeter große Gitterbox, in die sich die Aussteller zurückzogen, um die verkauften Vögel vom Käfig in transportable Pappkartons umzusetzen.

Michael Wessels, erster Vorsitzender der Vogelfreunde Hachetal, ist stolz auf die Bedeutung dieser Veranstaltung, die zweimal im Jahr für Zwitschern und Piepen in der Schützenhalle sorgt – jeweils im Frühjahr und im Herbst. Das sei sozusagen die wichtigste Börse in der Region. Der Erwerb von Vögeln diene auch der Blutauffrischung der Bestände und erreiche damit, dass keine Inzucht entstehe. Die Bestücker der Börse kämen aus der ganzen norddeutschen Region. In diesem Jahr seien sogar Teilnehmer aus Italien vor Ort, die auf der Durchreise einen Stopp eingelegt hätten.

Mit dabei war auch Hans-Georg Penning von der Kanarien-Liebhaberzucht in Rastede. Er habe bereits sechs Vogelpaare zu Preisen zwischen 40 und 50 Euro an den Mann bringen können, berichtete er. Im Angebot auch der „Lizard“, die älteste domestizierte Kanarienart, die ursprünglich von den Hugenotten in Frankreich gezüchtet wurde.

Auf der Ausstellung seien allerdings mehr Anbieter als Käufer, bedauerte er gestern. Das Kaufinteresse habe leider nachgelassen. Beliebt seien vor allen Dingen die Vogelmännchen, da diese richtig singen könnten, die Vogelweibchen könnten allenfalls „Piep“ sagen. „Wenn das bei uns Menschen auch so wäre, hätten wir Männer es im Leben leichter“, fügt er scherzhaft hinzu. - bos