Ralf Mohrmann erhält Stuhrer Wolf vor allem für sein Engagement im Haus am Wall

Von: Andreas Hapke

Teilen

Ralf Mohrmann in seinem Element: Als Mitarbeiter in der Fahrradwerkstatt begann sein Engagement im Haus am Wall. Unter Anleitung sollen die Jugendlichen dort ihre Räder selbst reparieren. © andreas hapke

Hauptsächlich für sein vielfältiges Engagement im Jugendtreff Haus am Wall in Brinkum hat Ralf Mohrmann den Ehrenamtspreis Stuhrer Wolf erhalten. Der 58-Jährige hilft auch hin und wieder beim Sozialen Service aus, schiebt Wachdienst für die DLRG am Steller See und ist als Nachtwanderer unterwegs.

Brinkum – Seine Verbundenheit mit dem Jugendtreff Haus am Wall in Brinkum wird deutlich, wenn Ralf Mohrmann durch das Gebäude führt. Hier ein Zimmer, das während der Pandemie umfunktioniert wurde. Dort ein Raum, der einen neuen Anstrich bekommen hat. Immer mit dabei: Ralf Mohrmann. Nicht nur, aber vor allem für sein freiwilliges Engagement in der Einrichtung an der Bassumer Straße hat die Gemeinde dem 58-Jährigen den Ehrenamtspreis Stuhrer Wolf verliehen.

Seit acht Jahren hilft Mohrmann in unterschiedlichen Funktionen im Haus am Wall aus, seit fünf Jahren schaut er regelmäßig an drei Tagen in der Woche für jeweils drei Stunden vorbei. Auf die Frage, wie es dazu gekommen sei, müsse er etwas ausholen, sagt Mohrmann. Eine Weile lang habe er eine syrische Flüchtlingsfamilie begleitet, die an der Allerstraße untergebracht war. „Ein Vater mit drei Kindern, die Mutter war gestorben“, berichtet Mohrmann.

Ralf Mohrmann ist das „Mädchen für alles“

Dadurch sei er mit Fathma Atenhahn vom Sozialen Service der Gemeinde in Kontakt gekommen. Die habe ihn irgendwann auf seine technischen Fähigkeiten angesprochen. Mohrmann ist Sicherheitsingenieur und als Fachkraft für Arbeitssicherheit bei einem Bremer Unternehmen angestellt, worin Atenhahn wohl die Voraussetzungen für eine Mitarbeit in der Fahrradwerkstatt des Jugendhauses erfüllt sah. „Ich habe mir das mal angesehen und bin dabei geblieben“, sagt Mohrmann.

Die damalige Jugendhausleiterin Sara Appelhagen habe ihm dann angeboten, auch außerhalb der Öffnungszeiten der Werkstatt mitzuhelfen. Seitdem sei er „Mädchen für alles“ in der Einrichtung. Zusätzlich zu seinem Engagement in der Werkstatt spielt er mit den „Kiddies“, wie er den Nachwuchs nennt, Billard, Kicker und Tischtennis. Er hat ein offenes Ohr für die Probleme der Jugendlichen und gibt Hilfestellung bei der Bewerbung oder der Praktikumssuche. Die Reparatur des „mal wieder“ (Mohrmann) zerstörten Hausbriefkastens dürfte auch seine Baustelle werden.

Ehrenamtliches Engagement

Hin und wieder helfe er auch im Jugendtreff No Moor in Moordeich aus, erzählt der Preisträger. Etwa als es in den Ferien zum Oldenburger Schwimmbad Olantis ging. Angesprochen auf den Tausendsassa sagt der ebenfalls in der Radwerkstatt tätige Streetworker Julien Jacquot augenzwinkernd: „Er verbreitet gute Laune. Er ist der Beste. Er nervt manchmal.“

Eine sozialpädagogische Ausbildung habe er nicht, sagt Mohrmann. „Aber wir hatten hier auch schon Sozialpädagogen, die keinen Draht zu den Besuchern hatten.“ Dass er es im Wesentlichen mit vernünftigen Jugendlichen zu tun habe, finde er großartig. Zu Beginn seiner Tätigkeit habe er mit zwei Mädchen über „Gott und die Welt geredet, über Religion, türkische Hochzeiten, das war total interessant“. Streitereien unter den Besuchern kämen vor, aber die letzte Schlägerei in der Einrichtung liege „sechs, sieben Jahre“ zurück. Mit den Besuchern duze er sich. „Wer zu mir ,Sie’ sagt, dem wird schnell der Zahn gezogen.“

Ehrenamtliches Engagement sei ihm zwar nicht in die Wiege gelegt worden, sagt Mohrmann, er kenne es aber trotzdem seit seiner Kindheit. „Das war schon immer so. Ich habe viel beim TSV Barrien gemacht, war dort Trainer und Jugendwart.“ Bei der Weyher DLRG ist er Rettungsschwimmer und Rettungstaucher – und seit 40 Jahren als Wachdienst am Steller See in Groß Mackenstedt im Einsatz.

Schwerpunkt bleibt das Haus am Wall

Vor zwei Jahren schloss sich Mohrmann den Stuhrer Nachtwanderern an, die Jugendliche an ihren Treffpunkten aufsuchen und mit ihnen ins Gespräch kommen wollen. Zum Saisonstart waren sie beim Osterfeuer in Varrel zugegen. Nicht selten stößt er bei seinen Einsätzen auf die Klientel des Jugendhauses. „Das ist immer ein Türöffner für den Kontakt zu ihnen“, erzählt Mohrmann.

Als ob das alles nicht genug wäre, greift der neue Stuhrer Wolf nach eigener Auskunft immer noch hin und wieder dem Sozialen Service der Gemeinde unter die Arme. „Seine“ syrische Familie sei zwar inzwischen nach Schweden weitergezogen, doch vor eineinhalb Jahren etwa habe er einem jungen Mann mit Migrationshintergrund zu einer Mietwohnung verholfen. „Er musste damals dringend aus dem Elternhaus raus“, erinnert sich Mohrmann. „Er war glücklich darüber, dass es geklappt hat, und hat mich dafür zum Essen eingeladen. Ein schönes Erlebnis.“

Der Schwerpunkt seines ehrenamtlichen Engagements ist und bleibt aber das Haus am Wall. Inzwischen hat Mohrmann es mit der dritten Generation Jugendlicher zu tun, darunter oft Geschwister ehemaliger Besucher. Mit Sara Appelhagen, Christian Wille und Jan Aßmann habe er auch schon drei Jugendleiter „überlebt“, sagt er.

Die Verbundenheit kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass ihn der aktuelle Leiter Alexander Hohmann für den Stuhrer Wolf vorgeschlagen hatte. Davon habe er zwar im Vorfeld der Ehrung gewusst, sagt Mohrmann. „Aber dass ich dann auch ausgewählt werde, hätte ich nicht gedacht. Es ist schön, mal eine Anerkennung zu bekommen.“ Der Hauptgrund für sein Ehrenamt sei aber, dass es ihm Spaß bereite. „Andere gehen zur Feuerwehr oder spielen Fußball, ich habe mich dafür entschieden.“

Mohrmann bezeichnet sich selbst als hilfsbereiten, ruhigen Typen. „Ich gucke mir die Sache von außerhalb an, ob sie mir zusagt. Wenn das der Fall ist, dann mache ich das auch richtig und für längere Zeit.“ So wie bei der DLRG oder im Haus am Wall. Alexander Hohmann wird das wohlwollend zur Kenntnis nehmen, mindestens.