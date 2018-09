DRK fühlt sich in seiner neuen Kita in Neukrug pudelwohl

„So macht Pädagogik Spaß“

+ © Hapke Lisa-Marie Rademacher (r.) und Natascha Oetken bespaßen eine der beiden Krippengruppen im Sandkasten. © Hapke

Neukrug - Von Andreas Hapke. Im Elterncafé der Kindertagesstätte Neukrug wartet eine Mutter darauf, dass die dreistündige Betreuung ihres Nachwuchses in der Krippe endet. „Die Eingewöhnung will noch nicht so recht klappen“, sagt sie. Ein solcher Treffpunkt für die Erziehungsberechtigten ist Luxus, das weiß auch Tanja Schünemann-Iloge. Sie ist Fachbereichsleiterin für die Kindertagesstätten beim DRK-Kreisverband – und nach eigener Auskunft „schwer begeistert“ von der neuen Einrichtung. Es ist die erste in Stuhr, die sich in Trägerschaft des DRK befindet.