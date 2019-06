Mach Art sucht Obdach

Heiligenroder Künstler-Kollektiv weiterhin auf der Suche nach neuem Atelier

+ Einige der Mach-Art-Künstlerinnen mit Karin Hirschgänger (l.) und Rita Bieler (4. v.l.) vor dem Atelierhaus. Foto: Luka Spahr

Heiligenrode – „IERHAUS“ steht in großen Buchstaben auf einem Banner, das an dem weiß verputzten Gebäude am Klosterplatz 7 in Heiligenrode steht. Eigentlich steht dort „Atelierhaus“. An einer Ecke hat sich jedoch die Befestigung gelöst. Ein passendes Zeichen, wird doch die Künstlerstätte bald Geschichte sein. Auch die Zukunft des dort ansässigen Kollektivs Mach Art steht damit auf dem Spiel. Die erste Vorsitzende der Gruppe, Ulrike Stein, macht es kurz: „Wir brauchen ein neues Zuhause für unseren Verein.“