„Rhythmus, Singen und Bewegung“ startet im Mehrgenerationenhaus

Brinkum - Von Andreas Hapke. Auf einem Tisch im Brinkumer Mehrgenerationenhaus (MGH) liegen zahlreiche Instrumente. Von kleinen Rasseln und Zimbeln bis hin zu größeren Xylophonen und Trommeln ist alles dabei, was die musikalische Fantasie von Kindern beflügelt. Genau das haben Carina Laue und Elke Bittkau auch im Sinn, wenn sie für Montag, 26. November, zu „Rhythmus, Singen und Bewegung“ in das MGH einladen.

Ab dann begrüßen sie jeden Montag von 16 bis 17.30 Uhr Kinder ab sechs Jahren, um mit ihnen musizieren. Nach oben ist dem Alter keine Grenze gesetzt.

Ursprünglich hatte sich die in Stuhr lebende Elke Bittkau an das MGH gewandt, um Musikinstrumente zu spenden. Aber wie das eben so ist, wenn die Leiterin Daniela Gräf heißt: „In kürzester Zeit und wild entschlossen“ (Gräf) haben alle Beteiligten ein neues Integrationsangebot ins Leben gerufen. Zu den Initiatoren zählt auch Carina Laue, die im MGH einen Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug absolviert und – ebenso wie Elke Bittkau und Daniela Gräf – ein Faible für Musik hat.

Elke Bittkau hatte als Lehrerin für die Grund-, Haupt- und Realschule gearbeitet, bevor sie ihren Job nach dem Wechsel des Bundeslandes – Umzug von Bremen nach Niedersachsen – nicht ausüben konnte. Die Kultusminister taten sich damals schwer, Lehrerexamen aus anderen Bundesländern vorbehaltlos anzuerkennen. Sie sei „in ein Loch gefallen“ und habe sich daraufhin umorientiert, erzählt sie. Sie wandte sich dem Montessori-Konzept zu und arbeitete in Bremen in der musikalischen Früherziehung. Nach einer Weile wurde ihr die Leitung eines Montessori-Kinderhauses übertragen. „Abends habe ich noch Musik für die Eltern angeboten. Die waren genauso begeistert wie die Kinder.“

Elke Bittkau stammt aus einer musikalischen Familie: Ihre Mutter spielte Mandoline, der Vater Geige, der Bruder Klavier und der Onkel Klarinette im Polizeiorchester. Sie selbst hat mit zehn Jahren Akkordeon gespielt.

Carina Laue sammelte ihre ersten Erfahrungen mit sieben Jahren auf dem Keyboard und stieg mit zwölf, dreizehn Jahren aufs Klavier um. Auf dem Gymnasium belegte sie den Musik-Leistungskurs, Johann Sebastian Bach und Ludwig van Beethoven waren die Schwerpunkte.

Gemeinsam wollen die beiden den Kindern den Spaß an der Musik vermitteln. Instrumente ausprobieren und Krach machen, so soll es mit dem Angebot losgehen. Elke Bittkau hat ausschließlich sogenannte Orff-Instrumente gespendet, die schnell zu beherrschen sind, wie Klanghölzer, Triangel oder Becken. Erfahrungsgemäß können Kinder fast selbstverständlich damit musizieren. Einige dieser Instrumente habe ihr Mann von seinen Reisen als Seefahrer mitgebracht, sagt Elke Bittkau, etwa eine Rassel aus Kolumbien oder Kokosnüsse aus der Karibik.

Darüber hinaus sollen die Teilnehmer Lieder einstudieren, bevorzugt solche, die zur Jahreszeit passen. Die Sprösslinge können aber auch Stücke aus ihrer Heimat einbringen. Generell möchte Elke Bittkau die 90 Minuten mit einem Begrüßungslied beginnen, „egal ob gesungen, geklatscht oder getrampelt“. Während sie auf den Rhythmus achtet, begleitet Carina Laue das Stück auf dem Klavier, das im Backhaus steht.

Für die weitere Struktur des Treffens müsse sie erst die Kinder erst kennenlernen, sagt Elke Bittkau. „Vielleicht kristallisiert sich nach und nach heraus, wer welches Instrument besonders mag.“ Sie weiß: „90 Minuten sind eine lange Zeit. Da müssen die Kinder zwischendurch auch mal zur Ruhe kommen, sich hinsetzen und etwas trinken.“