Livia Rosa betreut „Kinderchor mit Pfiff und Bewegung“

Brasilianerin ist angekommen

+ © Ehlers Livia Rosa würde sich über viele Sprösslinge freuen, die ab dem 13. Januar ihren „Kinderchor mit Pfiff und Bewegung“ besuchen. Links im Bild Pastorin Tabea Rösler. © Ehlers

Heiligenrode - Von Andreas Hapke. Ihr erster Heimaturlaub hat dreieinhalb Monate gedauert. Jeden Tag habe sie geweint und gedacht: „Ich kann nicht zurück nach Deutschland.“ Doch so leicht wollte es sich die Brasilianerin Livia Rosa nicht machen. Sie wagte einen zweiten Anlauf, und wer ihr heute begegnet, kann kaum glauben, dass Heimweh mal eine so große Rolle gespielt hat. Nach drei Jahren ist Livia Rosa angekommen in Deutschland, privat und als Künstlerin. Ab dem 13. Januar betreut sie als neue Kirchenmusikerin in Heiligenrode den „Kinderchor mit Pfiff und Bewegung“.

Für die regelmäßigen Kirchgänger ist die studierte Musikpädagogin kein unbekanntes Gesicht. Ein paar Mal war sie bereits im Gottesdienst zu Gast, um mit den Sprösslingen etwas vorzuführen. Jetzt ist aus den spontanen Auftritten ein festes Engagement geworden. Ihre vom Kirchenkreis finanzierte Stelle ist zunächst auf ein Jahr begrenzt. „Bei gutem Erfolg des Chors wird unsere Kirchengemeinde die Verlängerung der Arbeit beantragen“, sagt Pastorin Tabea Rösler.

Jeden Freitag von 16 bis 17.30 Uhr möchte Livia Rosa mit sieben- bis zehnjährigen Kindern musizieren, spielen und tanzen. Bei ihr lernen die Sprösslinge zum einen traditionelles Kinderchorrepertoire. Zum anderen möchte die 30-Jährige südamerikanische Rhythmen einfließen lassen. „Etwas Fröhliches, Lockeres“ kündigt sie an.

Lockerheit ist ein großes Thema, wenn man Livia Rosa nach Unterschieden zwischen Brasilien und Deutschland befragt. Denn mehr als das schöne Wetter fehlen ihr die unbeschwerte Stimmung, die Begegnungen auf der Straße. Wobei das eine mit dem anderen zusammenhänge: „Wenn es kalt ist, dann hat man nicht so viel Lust, draußen zu bleiben und zu quatschen.“ Zuerst habe sie gedacht, die Leute seien distanziert, weil sie anders aussehe. „Jetzt weiß ich, dass es mit der Mentalität der Menschen zu tun hat. In Deutschland ist ein Hobby der beste Weg, Freunde zu finden.“

Schon in Brasilien mit Kindern gearbeitet

Livia Rosas Hobby ist die Musik, und das hat sie bereits in Brasilien zum Beruf gemacht. Sie studierte Musikpädagogik auf Lehramt und arbeitete mit Kindern und Jugendlichen von sechs bis 18 Jahren in sozialen, vom Staat geförderten Projekten. „Die waren für Kinder gedacht, die privat keine Möglichkeit hatten, Musikunterricht zu nehmen“, erklärt Livia Rosa. „Ziel war auch, dass sie nicht auf die schiefe Bahn geraten.“

An der Hochschule Bremen hat die Brasilianerin im Sommer ein Aufbaustudium der elementaren Musikpädagogik begonnen. „Ich muss hier einige Fächer nachholen“, erklärt sie. Der Schwerpunkt liegt auf der praktischen Ausbildung, da vor allem an der Geige. Klavier, Gesang und Performance kommen hinzu.

Kontakt kam über eine Freundin zustande

Livia Rosa mag instrumentale und experimentelle Musik, das Erfinden von neuen Klängen. Musikrichtungen wie Aruba und Bossanova würde sie gerne auf die Geige übertragen. In Sachen Klassik schätzt sie Bach und Beethoven, beim Jazz die „nicht so kommerzielle“ Ausrichtung. Wie schon in Brasilien möchte sie zwar auch in Deutschland musikpädagogisch arbeiten, „aber nicht nur lehren, sondern immer auch künstlerisch bleiben“, sagt sie. Letzteres lebt sie zurzeit privat aus – mit Geigenkonzerten, manchmal inklusive Gedichte und Gesang. Sie würde auch gerne „etwas mit Geige und Tanz machen. Ich bin noch dabei, die Kontakte auszubauen“.

Mit ihrem Engagement in Heiligenrode kehrt Livia Rosa gewissermaßen zu ihren Wurzeln zurück. Geboren in São Paulo, hat sie als kleines Mädchen ihre Liebe zur Musik in der Kirche entdeckt. „Das ist ein besonderer Ort, da lernt man in Brasilien heute noch viel, auch moderne Musik“, sagt sie. Die meisten späteren Künstler hätten dort angefangen. „Viele Kirchen haben Orchester, es gibt Chöre für Frauen, Kinder, Erwachsene und Senioren.“ Sie selbst war sieben Jahre alt, als sie regelmäßig Gottesdienste und Treffen mit anderen Kindern besuchte. Zunächst hat sie in einem Chor gesungen, danach Klavier gelernt. Später, als Teenager, kam die Geige dazu.

Der Kontakt nach Heiligenrode kam über eine Freundin zustande. „Ich habe sie in der deutsch-brasilianischen Gemeinde kennengelernt“, erzählt Livia Rosa. „Sie wohnt in Heiligenrode und kennt Tabea Rösler.“ Für Januar steht der Umzug von Bassum, wo es eine große brasilianische Gemeinschaft gibt, nach Bremen an. Wie lange sie in Deutschland bleiben möchte, weiß sie noch nicht. „Wir Brasilianer sind es nicht gewohnt, so langfristig zu planen. Das gehört nicht zu unserer Kultur.“

„Deutschland – schönes Land mit tollen Leuten“

Immer noch vermisse sie ihre Familie sowie bei den Mitmenschen Humor und Entspanntheit. Doch längst ist Deutschland für sie ein „schönes Land mit tollen Leuten“. Ihnen ruft sie zu: „Das Leben ist ein Gefühl. Lasst es uns genießen.“

• Der „Kinderchor mit Pfiff und Bewegung“ trifft sich ab 13. Januar freitags von 16 bis 17.30 Uhr im Gemeindesaal/alten Schulhaus in Heiligenrode. Das Angebot richtet sich an Kinder von sieben bis zehn Jahren. Die Teilnahme ist kostenfrei. Spenden für die Chorarbeit sind aber willkommen.