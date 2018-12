Lise-Meitner-Schule holt fünften Sieg

Hallenfußball-Turnier an der KGS Brinkum

+ So sehen Sieger aus: das Team der Lise-Meitner-Schule mit Lehrer Ralf Hedden. - Foto: Jantje Ehlers

BRINKUM - Bereits zum 44. Mal ging am Montag eine traditionsreiche Veranstaltung der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Brinkum über die Bühne: das Hallenfußball-Turnier für zehnte Klassen im Landkreis Diepholz. Erstmalig im Jahre 1975 wurde ein solches Turnier in einer der Sporthallen ausgetragen. Zu verdanken ist diese Tradition dem damaligen Lehrer Wolfgang Nöbel, der in diesem Jahr die Siegerehrung vornehmen durfte.