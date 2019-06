Linie 55 soll auch am Samstag häufiger fahren

Die Taktverdichtung ist Thema im Ausschuss für Verkehr, Ordnung und Soziales

Stuhr – Die Buslinie 55 fährt seit November vergangenen Jahres häufiger. Das kommt gut an. Die Ausweitung des Angebots werde „bereits nach kurzer Zeit erfreulich gut angenommen“, heißt es in einer Verwaltungsvorlage zur Sitzung des Ausschusses für Verkehr, Ordnung und Soziales am Donnerstag. Zeit und Ort: um 18 Uhr im Raum 145/146 des Rathauses. Nun geht es darum, ob der Bus auch am Wochenende häufiger unterwegs sein soll.