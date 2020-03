Linie 120 hat jetzt Schnellbus-Charakter: In 20 Minuten von Brinkum nach Kirchweyhe

Stuhr - Die Buslinie 120 pendelt künftig häufiger zwischen dem Brinkumer Zob und dem Bahnhof in Kirchweyhe. Auf eine entsprechende Leistungsverbesserung haben sich am Dienstag die Mitglieder des Ausschusses für Verkehr, Ordnung und Soziales einstimmig verständigt. Es ist der letzte Baustein des im November 2017 vom Gemeinderat verabschiedeten Mobilitätskonzepts.

Demnach soll die Linie 120 zum Fahrplanwechsel im Dezember dieses Jahres zwischen 6 und 20 Uhr im 30-Minuten-Takt fahren. Zusätzlich zu den jetzt stündlichen Fahrten zwischen dem Bremer Hauptbahnhof und dem Bahnhof in Kirchweyhe soll die 120 als „Regioschnellbus“ zwischen dem Brinkumer Zob und Kirchweyhe pendeln, und zwar über die Leester Straße in Stuhr und die Brinkumer Straße in Weyhe. „Damit gibt es in jeder Stunde eine schnelle Verbindung auf dieser Strecke“, sagte Franka von Seck, Mitarbeiterin des Zweckverbands Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN), im Ausschuss. Die Fahrtzeit betrage rund 20 Minuten.

Insgesamt hatte Franka von Seck vier Varianten ausgearbeitet. Am Ende machte die von der Verwaltung favorisierte Variante 3 das Rennen. Neben der Taktverdichtung führte von Seck die bessere Verknüpfung des Busses mit dem schienengebundenen Personennahverkehr in Kirchweyhe als Vorteil ins Feld. Die Wartezeit beim Umstieg würde nur noch zehn Minuten betragen. „Unabhängig von der Verbindung nach Bremen ist das Angebot für sich gesehen attraktiv für die rund 2000 Pendler zwischen Brinkum und Kirchweyhe.“

Der Eigenanteil der Gemeinde liegt für einen zweijährigen Probebetrieb beziehungsweise bis zur Inbetriebnahme der Straßenbahnlinie 8 bei jährlich 55.500 Euro, die andere Hälfte übernimmt der ZVBN. Laut von Seck handelt es sich dabei um die Maximalkosten. „Einnahmen durch den Ticketverkauf sind da noch nicht gegengerechnet.“ Gegebenenfalls reduziert sich der Stuhrer Anteil noch durch eine Beteiligung Weyhes. Entsprechende Gespräche zwischen den beiden Gemeinden und dem ZVBN liefen, sagte der zuständige Fachbereichsleiter Hartmut Martens. „Wir versuchen, das als Dreigestirn auf den Weg zu bringen.“

Die vom Planungsbüro PGV vorgeschlagene Anfahrt der Westseite des Kirchweyher Bahnhofs trägt der ZVBN nicht mit. „Die Ostseite brauchen wir für die Verknüpfungen der Busse“, sagte von Seck. „Wir können nicht alle Regionalbusse rüberziehen.“

+ Eine Verlängerung der Grönemeyer-Linie bis Ikea in Brinkum-Nord ist vorerst vom Tisch. © Hapke

Variante 4 wäre die Beschränkung der zusätzlichen Fahrten auf die Hauptverkehrszeiten morgens und abends. Kosten für Stuhr: 43.500 Euro pro Jahr. Laut von Seck ist das zwar „betriebswirtschaftlich besser. Doch die Bevölkerung hat auch um 11 oder um 13 Uhr das Bedürfnis, den Bus zu nehmen.“

Bei Variante 1 und 2 wäre der Bus auf der gesamten Strecke zwischen Bremen und Kirchweyhe im 30-Minuten-Takt gependelt. Zwischen 6 und 20 Uhr hätte das die Gemeinde jährlich 84.000 Euro gekostet, zu den Hauptverkehrszeiten 60.000 Euro.

Ihren Antrag, die Linie 113 bis Ikea zu verlängern und somit eine Verbindung von dort zum Roland-Center in Bremen-Huchting zu schaffen, hat die Fraktion „Besser“ im Ausschuss zurückgenommen. Sie beantragte die Wiedervorlage ihres Ansinnens nach dem gerade angelaufenen, zweijährigen Probebetrieb für die Buslinie. Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember vergangenen Jahres fährt die als „Grönemeyer-Linie“ bekannte 113 bis zur Haltestelle „Auf dem Jochen“ in Seckenhausen (wir berichteten).