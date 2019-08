Die Liebe zur plattdeutschen Sprache

Brinkum / Seckenhausen - Von Angelika Kratz. Otto Kähler liebt geschriebene und gesprochene Worte, umso mehr, wenn sie in der plattdeutschen Sprache beheimatet sind. Für den ehemaligen Pädagogen der KGS Brinkum und gebürtigen Hamburger ist es zur Lebensaufgabe geworden, Plattdeutsch als ein Stück des hiesigen kulturellen Erbes weiterzugeben.

Neben den regelmäßigen Frühstückstreffen im Fahrenhorster Mehrgenerationenhaus für die ältere Generation liegt Otto Kähler besonders die Förderung von Kindern „seiner“ KGS Brinkum mit den freiwilligen Arbeitsgemeinschaften „Schoolkinner leest Platt“ am Herzen.

Alle zwei Jahre gibt es den Vorlesewettbewerb, der 1986 in die vom Niedersächsischen Kultusminister aufgestellte Liste von geförderten Schulwettbewerben aufgenommen wurde. Von den sieben Schulen der Gemeinde Stuhr ist die KGS Brinkum die einzige, die sich in dieser Form um den Erhalt und die Pflege des Plattdeutschen bemüht. An zehn Klassen klopfte Otto Kähler im vergangenen Schuljahr an und bekam zur Freude 40 Anmeldungen für den Wettbewerb. Angesprochen werden wie stets bei „Schoolkinner leest Platt“ die Altersgruppen ab der dritten Klassen. In Brinkum gab es hinsichtlich der Struktur der dortigen KGS Teilnahmen ab der fünften beziehungsweise sechsten Klassen. Die Texte unterscheiden sich je nach Altersgruppe hinsichtlich ihrer Länge und ihres Schwierigkeitsgrades.

Otto Kähler übte, der heutigen Technik angepasst, mit seinen Probanden die Texte mithilfe von MP3-Dateien sowie unter Nutzung des Smartphones und des Messengers WhatsApp. „Ich habe gelesen und die Texte zum Nachsprechen verschickt.“ In den Schulpausen wurde nach den häuslichen Übungseinheiten mit dem gestandenen Plattschnaker persönlich weiter an der richtigen Aussprache gefeilt. Jetzt, wo Ferien sind, können einige Kinder Zuhause mit Oma und Opa weiter Platt sprechen.

Die Kinder und Jugendlichen bekamen von Kähler, der sich auch weiterhin an der Schule engagieren möchte, nebenbei auch eine Portion Geschichtsunterricht. „Plattdeutsch oder Niederdeutsch ist genauso wie das Hochdeutsche eine eigene Sprache in Norddeutschland“, und die sei bis gegen Ende des 16. Jahrhunderts die einzige Sprache im hiesigen Raum gewesen. „Sie wurde nicht nur gesprochen, sie war eine Sprache der Literatur und des Handels, zum Beispiel im Bereich der Hanse“, weißt Otto Kähler auf die Wurzeln vieler Sprachen hin.

Ob in der einen Region nun „gesnakt“ oder in der anderen „gepolt“ wird, Otto Kähler ist die Begeisterung für die Besonderheiten des Plattdeutschen und die damit verbundene Aussagekraft anzumerken. Sogar in New York gebe es eine plattdeutsche Zeitung, erzählt er.

Der 79-Jährige hält auch ein Beispiel bereit, dass verdeutlicht, dass Plattdeutsch ohne viele Worte auskommt und es manchmal auf Feinheiten ankommt, die sprachlich gesehen über Leben und Tod entscheiden können: „Mien Oma is dot bleeven“ heißt es zum einen, und zum anderen gibt es den ebenso schlichten Kommentar „uns Hund is dot gahn“.

Plattdeutsch bringt es ohne Gedöns auf den Punkt, und genau dieses Empfinden möchte der studierte Sprachwissenschaftler der heutigen Enkelgeneration vermitteln. Die zeigte sich zwischen Schulsiegern, dem Kreisentscheid und dem Bezirksentscheid überaus erfolgreich.

Otto Kähler kann sich nicht nur hinsichtlich des erfolgreichen Abschneidens seiner jungen Plattschnacker auf die Schultern klopfen. Seit Jahren schreibt er Erlebtes aus dem Schulalltag und der Familie oder auch Fiktives op platt und immer von Herzen. Erstmalig reichte er kürzlich auch einen Beitrag beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) zum Thema „Vertell doch mal“ ein. Das Thema zum Jahr 2019 lautete „As‘n Dromm“, und Otto Kähler landete tatsächlich mit seiner sicherlich nicht ganz frei erfundenen Geschichte von „Fründschop“ mit 24 aus über tausend eingesandten Beiträgen im jährlich erscheinenden Buch des NDR.

Ein weiterer Erfolg eines nimmermüden Otto Kähler, ganz in seinem Sinne, Menschen zusammenzubringen.