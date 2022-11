Orangefarbene Lichter gegen Gewalt und Hass

Von: Gregor Hühne

Nein zu Gewalt gegen Frauen sagen Bürgermeister Stephan Korte (v.l.), Waltraud Schweers (SoVD), Dörte Siemers-Wulff (B5), Tanja Eickhorst (SoVD) und Nicole Feldmann-Paske (Gleichstellungsbeauftragte). © Gregor Hühne

Organisatoren stellen Aktion zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November in Stuhr vor. Ein deutliches Zeichen gegen Gewalt an Frauen soll er sein: der Lichterlauf. Die Gemeinde Stuhr, der SoVD sowie das Flüchtlingsnetz-B5 laden dazu ab 17 Uhr am Treffpunkt B5 an der Bremer Straße 5 in zu einem gemeinsamen Laternen-Umzug ein. Orange ist die Farbe der internationalen Anti-Gewalt-Kampagne.

Stuhr – Ein klares Zeichen gegen Gewalt an Frauen soll er sein: der Lichterlauf am Freitag, 25. November, in Stuhr. Das Datum ist bewusst gewählt: Bereits seit 1981 ist der 25. November ein internationaler Aktions- und Gedenktag, auch „Orange Day“ genannt. Orange ist die Farbe der internationalen Anti-Gewalt-Kampagne „Orange your city, Orange the world – Nein zu Gewalt an Frauen“.

Die Gemeinde Stuhr, der Sozialverband (SoVD) sowie das Flüchtlingsnetz B5 laden an diesem Tag zu einen gemeinsamen Laternen-Umzug ein. Los geht es um 17 Uhr an der Bremer Straße 5 in Stuhr . Das Ende des Solidaritätsmarsches ist gegen 18 Uhr am Haus Lohmann an der Bremer Straße 29, wo es Gelegenheit für einen Austausch geben soll. Zudem sollen die Teilnehmer eine kleine Stärkung bekommen, kündigen die Veranstalter an. Parallel werde vor dem Stuhrer Rathaus ein neues Flaggenbanner zu sehen sein (siehe Bild).

Am Lichterlauf könne jeder teilnehmen, wirbt Waltraud Schweers vom SoVD: „Niemand muss Mitglied sein.“ Auch Feldmann-Paske hofft auf rege Teilnahme.

Warum der Aktionstag auch in Deutschland noch notwendig ist, erklären die Initiatoren des Lichterlaufs so: Oma, Mutter, Tochter, Enkelin – eine von vier dieser Frauen habe hierzulande mindestens einmal im Leben Gewalt erleiden müssen. Das belege die aktuelle polizeiliche Kriminalstatistik. Betroffen seien Frauen aller sozialer Schichten. Zu den Straftaten zählten unter anderem Stalking (Nachstellen), Körperverletzung, Vergewaltigung und Mord.

„Wo fängt das an, und wo hört das auf?“, fragt die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Stuhr, Nicole Feldmann-Paske, bei der Ankündigung des Lichterlaufs am Mittwoch. Letztlich geschähen die meisten Taten im häuslichen Rahmen und reichten von Alltagsgewalt bis hin zu Femiziden. Das ist die Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts. Die Formen von Gewalt seien sehr vielfältig, soe die Gleichstellungsbeauftragte.

Darüber hinaus sei Gewalt gegen Frauen ein universelles, meist unbestraftes Verbrechen mit vielen Gesichtern, heißt es in der Ankündigung. Zwangsprostitution, Frauenhandel, Zwangsehe, Ehrenmord, Genitalverstümmelung, sexuelle Belästigung und Nötigung, Vergewaltigung, körperliche und psychische Bedrohung und direkte Gewalt zählen dazu ebenso wie geschlechtsspezifische Benachteiligungen in Familie, Gesellschaft und Staat, so die Organisatoren.

Dabei lohne sich ein vergleichender Blick in die Welt, meint Nicole Feldmann-Paske und lenkt den Fokus auf viel gravierendere Missstände in anderen Ländern. Sie prangert unter anderem die ungarische Regierung an, die ein Informationsverbot über Homosexualität erlassen hat. Die Türkei sei aus der Istanbul-Konvention zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen ausgestiegen. In den USA habe es eine Verschärfung im Abtreibungsrecht gegeben. Im Iran seien Frauen gezwungen, das islamische Kopftuch zu tragen.

Auch im Landkreis Diepholz sei die Lage der Frauen nicht ideal, moniert die Stuhrer Gleichstellungsbeauftragte. Rund 500 Fälle von Gewalt an Mädchen und Frauen habe die Polizei 2021 im Kreis dokumentiert. Die Zahlen ließen sich nicht auf die Kommunen runterbrechen.

Bedenklich sei in Deutschland, dass es immer weniger Gynäkologen gebe, die Schwangerschaftsabbrüche durchführten. Das sei „reproduktive Gewalt. „Da gibt es Nachholbedarf“, findet Feldmann-Paske. Sie fordert, dass Abtreibungen zur Grundausbildung von Ärzten gehören sollten.

Wo gibt es Hilfe? Die anonyme, mehrsprachige und kostenfreie Hilfe für Mädchen und Frauen ist unter Telefon 08000 / 116016 oder im Internet unter www.hilfetelefon.de erreichbar. Das Frauen- und Kinderschutzhaus in Diepholz (05441 / 1373) ist ebenfalls rund um die Uhr besetzt. In akuten Notfällen steht zudem die Polizeiinspektion Diepholz unter 05441 / 9710 oder 110 zur Verfügung.