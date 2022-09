Licht aus: Protestaktion der Bäcker soll auf Situation während Energiekrise aufmerksam machen

Von: Marcel Prigge

Licht aus fürs Energiesparen: Carsten Wittek unterstützt die Aktion in seinen sechs Betrieben. © Prigge

Licht aus in den Bäckereien in Stuhr. Das ist eine Maßnahme einer Protestaktion, um auf die Energie-Krise im Bäckerhandwerk aufmerksam zu machen.

Stuhr – Unter dem Motto „Heute das Licht und morgen der Ofen?“ ist am Donnerstag in vielen Bäckereien in ganz Norddeutschland das Licht ausgegangen. Die Betriebe schalteten aufgrund einer Protestaktion der Deutschen Innungsbäcker Norddeutschland die Beleuchtung während der Öffnungszeiten ab, um auf die steigenden Kosten in ihrem Handwerk sowie die wirtschaftlichen Folgen, die daraus resultieren, aufmerksam zu machen. So auch in einigen Betrieben in Stuhr, wie Carsten Wittek, Inhaber der Bäckereien Meisterbäcker Hansemann sowie stellvertretender Obermeister, erklärt. Er befürchtet drastische Folgen für das gesamte Handwerk.

Fehlende Unterstützung der Politik: Massenhafte Schließungen befürchtet

„Von den zehntausend Bäckereibetrieben in Norddeutschland wird etwa die Hälfte bis zum Ende des Jahres dicht machen müssen“, prognostiziert Wittek. Grund dafür seien die steigenden Energie- und Rohstoffpreise und die fehlende Hilfe vonseiten der Politik. „Die großen Industriebetriebe werden unterstützt, kleine Handwerksbetriebe nicht.“ Auch aus diesem Grund fordert der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks einen finanziellen Rettungsschirm und Entlastungen. „Viele sind in existenzbedrohenden Schwierigkeiten“, so Wittek.

Er sehe keine Möglichkeit mehr, unter einem solchen Preisdruck Betriebe langfristig aufrechterhalten zu können. Wie viele andere Betriebe auch, spare Wittek in seinen Bäckereien schon so gut er kann. Die Kühlräume seien etwas wärmer gestellt und die Außenbeleuchtung vielerorts abgeschaltet worden. Doch die Sparmaßnahmen seien begrenzt. Eine Energiekostendeckelung oder entsprechende Zuschüsse müssten her. „Die Politik muss helfen“, appelliert er.

Irgendwann muss man sich fragen, was ein Brot eigentlich kosten muss, um die eigenen Kosten zu decken.

Wie sehr die Preise gestiegen sind, weiß auch Patric Rasche, Geschäftsführer der Bäckerinnung Diepholz-Nienburg. „Energie ist gerade ein großes Thema, das jeden Betrieb betrifft, auch Fleischer oder Handwerker“, erzählt er. Die Bäckereien würden jedoch gezielt unter den steigenden Rohstoffpreisen in ganz verschiedenen Bereichen leiden. Die Kosten von Butter seien im Vergleich zum Vorjahr um 81 Prozent, die von Sonnenblumenkernen um 129 Prozent und die von Rapsöl um 117 Prozent gestiegen. „Das summiert sich natürlich. Irgendwann muss man sich fragen, was ein Brot eigentlich kosten muss, um die eigenen Kosten zu decken“, so Rasche.

„Ein Euro das Brötchen und zehn Euro das Brot“, rechnet Wittek aus. „Aber das will und kann der Kunde nicht zahlen.“ Es bleibe nichts weiter übrig, als weiter auf die Probleme aufmerksam zu machen. Auch deshalb seien bereits Folgeaktionen geplant. In der Region Hannover würden demnach am kommenden Mittwoch die Betriebe bereits früher schließen, um um 15 Uhr auf dem Schützenplatz in Hannover demonstrieren zu können. „Ministerpräsident Stephan Weil hat schon zugesagt. Olaf Scholz und Robert Habeck sind auch eingeladen, aber ich glaube eher nicht, dass sie kommen“, sagt der Bäckermeister. Am Donnerstag in der Woche darauf organisiere er zudem gemeinsam mit Kollegen einen Autokorso, der durch Oldenburg fährt. „Denn wir müssen etwas tun.“