Lob für von der Leyen

Neujahrsempfang der Grünen

+ Dem anspruchsvollsten Klimaprogramm der EU-Geschichte steht laut Sven Giegold (l.) eine ambitionslose Bundespolitik gegenüber. Foto: Jantje Ehlers

Brinkum – Selbstbewusst traten sie auf, die Vertreter der „zweitstärksten politischen Kraft im Lande“. Mit dem Wirtschaftswissenschaftler und Europa-Abgeordneten Sven Giegold hatte der Kreisverband zu seinem Neujahrsempfang in Brinkum ein „wirtschaftspolitisches Schwergewicht“ eingeladen, so Gerd Thiel in seiner Begrüßung. Giegold nahm seine Parteifreunde mit nach Europa. Dabei gelang es ihm, komplexe wirtschaftspolitische Themen anschaulich herunterzubrechen.