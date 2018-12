Sanierung des Brinkumer Gotteshauses scheitert bislang an der Dachkonstruktion

Brinkum - Von Andreas Hapke. Bis zum Adventsmarkt am 8. und 9. Dezember sollte die Sanierung der Brinkumer Kirche „Zum Heiligen Kreuz“ abgeschlossen sein. Das war ein zu ambitioniertes Ziel, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat. Der Markt ist Vergangenheit, die Sanierung noch lange nicht.

Vorstandsmitglied Willi Waßmann berichtet über diverse Ortstermine, an denen neben Vertretern der Kirchengemeinde und dem Architekten Julian König auch Gutachter, Handwerker und das Amt für Bau- und Kunstpflege teilgenommen haben. Die Treffen seien notwendig gewesen, um gemeinsam zu einer tragfähigen Lösung zu kommen. Tragfähig ist in diesem Zusammenhang wörtlich zu verstehen: Es hakt an der Dachkonstruktion.

„Es ist nicht so leicht, Ziegel zu finden, die auf die vorhandene Stahlkonstruktion passen“, erklärt König. Das war zwar schon zu Beginn der Sanierung bekannt, „doch es ist komplizierter als angenommen“. Nachdem verschiedene Varianten wegen ihrer Nachteile verworfen wurden, soll jetzt zusätzlich eine Holzverschalung auf den Stahl montiert werden. Damit wäre das Problem nicht passender Dachziegel aus der Welt. Das letzte Wort hat der Statiker.

Bei den Dachpfannen sei die Wahl auf Hohlfalzziegel gefallen, erklärt König. Diese hätten gegenüber Hohlpfannen den Vorteil, dass sie das Eindringen von Feuchtigkeit – etwa wenn sich Schnee auf dem Dach befindet – in das Gebäude erschwerten. Die Holzverschalung als „zweite wasserführende Ebene“ (König) wäre dann eine zusätzliche Sicherung gegen Nässe. Um die vorhandenen Flecken an der Decke des Gotteshauses will sich die Kirchengemeinde laut Waßmann erst kümmern, wenn das Dach fertiggestellt ist.

+ Das Muster auf der Südseite des Gebäudes: So könnten bald alle Fenster aussehen. © Hapke

Immerhin gibt es einen Fortschritt, was die Erneuerung der Fenster angeht: „Eines haben wir als Muster in der geplanten Sanierungsart von einer Fachfirma anfertigen lassen“, sagt König. „Das Ganze in verschiedenen Farbtönen, um zu überprüfen, welcher Ton es sein soll.“ Das Muster befindet sich auf der Südseite der Kirche, also hin zur Kirchstraße, in der unteren Reihe. Die Sanierung der Fenster könne zwar unabhängig von dem Dach passieren. „Doch dafür brauchen wir ein paar Wochen Sicherheit, dass das Wetter hält.“ Möglicherweise sei das im Januar oder Februar der Fall.

Ob und in welchem Ausmaß sich etwas an den veranschlagten Kosten von 300.000 Euro ändert, dazu kann König nach eigener Auskunft nichts sagen. Dies hänge von verschiedenen Faktoren ab, vor allem von der Beurteilung des Statikers und der damit verbundenen Entscheidung über die Dachkonstruktion. Aus demselben Grund lässt der Architekt den Zeitrahmen offen. Nur so viel: „Man sieht ja, dass es offensichtlich länger dauert.“ Vor März/April sei nicht mit der Fertigstellung zu rechnen.

Als „Problembaustelle“ möchte der Architekt die Kirche aber nicht verstanden wissen. Er spricht von „Herausforderungen, die man bei alten Bauwerken hat. Man sollte sich lieber jetzt Gedanken machen, als in einigen Jahren wieder vor der gleichen Situation zu stehen.“ Dazu gehöre auch, ein paar Euro mehr in die Hand zu nehmen und ein paar Wochen mehr einzuplanen.

Dass die Weihnachtsgottesdienste jetzt auf einer Baustelle über die Bühne gehen und sich dieser Zustand in den kommenden Monaten nicht ändern wird, findet die Kirchengemeinde „ärgerlich“, wie Waßmann betont. „Doch vorübergehend können wir damit leben. Man kommt ja gut in die Kirche hinein.“ Bis zur Fertigestellung heißt es: sich an kleinen Dingen berauschen. Pfarrsekretärin Sylke Redenius lebte das gestern vor, indem sie sich auf die Lieferung des großen Tannenbaum für die Kirche freute.