Letzte Tour für Wagen und Fahrer: Günter Dirks und sein Hecklader gehen in Rente

Berufsstart zur Schneekatastrophe

+ © Jantje Ehlers Der Arbeitsplatz von Günter Dirks ist seit vielen Jahren dieses Fahrerhaus. Nun freut er sich auf eine Zeit ohne Arbeit. © Jantje Ehlers

Günter Dirks und sein Müllwagen drehen auf ihrer Route in Stuhr ihre letzten gemeinsamen Runden für die Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) Bassum. Am 4. Januar ist das vorbei, Dirks geht in Rente, und mit ihm verlässt auch der letztverbliebene Hecklader des Landkreises seinen Dienst. Der Wagen, den der Weyher nun mehr als ein Jahrzehnt steuerte, wird verkauft und durch einen Seitenlader ausgetauscht.