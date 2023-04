Lesewettbewerb: „Schoolkinner leest Platt“ an der KGS Stuhr-Leeste

Von: Rainer Jysch

Haben sich als Schulsieger beim Plattdeutsch-Vorlesewettbewerb an der KGS-Leeste in ihren Altersgruppen für den Kreisentscheid in Syke qualifiziert: (v.l.) Luc Beckmann, Fiona Meyer, Luca Schröder, Stine Discher und Maja Paul. © Rainer Jysch

Auszeichnung der Schulsieger beim Plattdeutsch-Lesewettbewerb an der KGS Leeste

Leeste – Schon seit Längerem gibt es einen alle zwei Jahre stattfindenden niedersächsischen Plattdeutsch-Vorlesewettbewerb für Schüler. Zum ersten Mal nahmen jetzt Schülerinnen und Schüler der KGS in Leeste an diesem landesweiten Wettbewerb teil. Lehrer Patrick Hackmann hatte sich dafür starkgemacht. Jetzt wurden die Schulsieger in Anwesenheit der stellvertretenden Schulleiterin Claudia Seidler im kleinen Forum der Schule ausgezeichnet. Ziel des Wettbewerbs ist es, die Freude an der niederdeutschen Sprache und am Lesen in dieser Sprache zu wecken.

Laut Patrick Hackmann hatten sich mehr als 70 Jugendliche der KGS Leeste zum Wettbewerb angemeldet. „Die hohe Zahl hat mich total überrascht, aber auch sehr erfreut“, sagte der Initiator und Organisator. In einer Vorauswahl konnten sich dann 24 Schüler aus den fünften bis zehnten Jahrgängen für den Schulentscheid qualifizieren. Alle Teilnehmer erhielten Urkunden, die Jahrgangssieger zudem noch kleine Präsente in Form eines Buch-Gutscheines.

Für die fünf besten „Plattsnacker“ geht es noch weiter

Die fünf besten „Plattsnacker“ der KGS Leeste werden sich Anfang Mai 2023 in Syke auf Kreisebene bewähren müssen, um dann möglicherweise auf Bezirks- und Landesebene weitere Plätze auf Siegertreppchen zu ergattern. Die Leester Jury bestehend aus Patrick Hackmann, Swantje Kraffert (Deutschlehrerin), Uta Klagge (Fachbereichsleitung Deutsch) und Lea Büntemeyer (FSJ-lerin) hatte ihre Entscheidung am Vortag getroffen. „Aufgrund der sehr guten Leistungen aller Teilnehmer fiel der Jury die Entscheidung teilweise sehr schwer“, sagte Patrick Hackmann. „Weil wir ja eine KGS sind, haben wir uns entschieden, in den Jahrgängen sowohl für den Realschulzweig, als auch für den gymnasialen Zweig jeweils einen Sieger auszuzeichnen.“ Für diese heißt es in der Urkunde „... hett plattdüütsch vörleest und hett dat in us School am besten mookt.“

Meine Oma war mir eine große Hilfe.

Für viele sei es das erste Mal gewesen, dass sie mit der plattdeutschen Sprache in Berührung gekommen sind. „Trotzdem hattet ihr den Mut, euch da heranzuwagen und es auszuprobieren. Dafür habt ihr das echt gut hinbekommen und die Jury damit beeindruckt“, lobte Hackmann die anwesenden Wettbewerbsteilnehmer. Er selbst strich auch ein großes Lob des Kollegiums für sein Engagement ein, und weil er den Vorlesewettbewerb „als sinnvolle Ergänzung und Erweiterung des Schullebens“ an der KGS überhaupt ins Leben gerufen habe, so Swantje Kraffert.

Luca Schröder aus Leeste ging bei dem Wettbewerb in seiner Altersgruppe als Schulsieger hervor. „Meine Oma war mir eine große Hilfe“, sagte er. Mit ihr habe er den Text aus der vorgegebenen Auswahl geübt und gemeinsam gelesen. Auch Stine Discher habe familiäre Unterstützung erhalten. „Mein Opa hat früher nur plattdeutsch gesprochen und mein Papa kann das auch ein bisschen. Ich wollte mal ausprobieren, ob ich das auch kann“, nannte sie ihr Motiv für die Teilnahme am Vorlese-Wettbewerb. Mit ihrem Vater und auch mit Nachbarn habe sie viel geübt.

Nächster Plattwettbewerb in zwei Jahren

„Der nächste Wettbewerb ist erst in zwei Jahren und wir möchten auf jeden Fall in der Zwischenzeit das Thema am Leben erhalten“, sagte Patrick Hackmann. „Wir wollen überlegen, ob wir für die plattdeutsche Sprache im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften oder durch besondere Projekte Anknüpfungspunkte im Unterricht finden. Dann soll es nicht nur um das Vorlesen, sondern auch um das Sprechen gehen. Das wäre die Idealvorstellung.“