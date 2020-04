Lesevergnügen zum Mitnehmen

Neue Bücherkiste vor dem Mehrgenerationenhaus

+ Daniela Gräf präsentiert die neue Bücherkiste. Foto: MGH

Brinkum – Am Donnerstag ist Welttag des Buches. Wer sich passend dazu mit neuem Lesestoff versorgen will, kann zum Beispiel einen Abstecher zur neuen Bücherkiste des Brinkumer Mehrgenerationenhauses (MGH) machen. In der Einfahrt zu dem Gebäude an der Bremer Straße gibt es jetzt Bücher zum Mitnehmen. „Thriller, Krimis, historische Romane und auch etwas fürs Herz – wir haben uns bemüht, eine bunte Auswahl zu treffen“, erzählt MGH-Leiterin Daniela Gräf.