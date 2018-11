Die Leidenschaft zum Beruf gemacht

Workshop zur Ersten Hilfe bei Hund und Katze mit Tierheilpraktikerin Petra Herrlett

+ Petra Herrlett legt dem Modellhund Bruno einen Verband an. Das Mitbringen des eigenen Vierbeiners ist auch möglich. - Foto: hu

Brinkum - Von Andreas Hapke. Wenn ihrem Haustier etwas zustößt, geraten die Besitzer oft in Panik. Wie kann Herrchen helfen, wenn der Hund in einen Splitter getreten ist? Was tun bei Bissverletzungen? Über die Erste Hilfe bei alltäglichen Notfällen unterrichtet Petra Herrlett die Teilnehmer ihres Workshops am Samstag, 17. November, 14 bis 18 Uhr, im Mehrgenerationenhaus an der Bremer Straße 9.