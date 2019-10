„Lehre war richtige Entscheidung“

Stuhrbaum - Von Andreas Hapke. Kammersieger? Wie kann das sein? Nie im Leben hätte Tim Goedke mit dieser Auszeichnung gerechnet. Erst recht nicht, nachdem er seine schriftliche Prüfung im Fach Wirtschaft/Soziales nach eigener Einschätzung vergeigt hatte. Und doch ist es so gekommen. Der 20-Jährige hat in seiner „Zunft“ als Kaufmann für Büromanagement den besten Abschluss aller Lehrlinge im Handwerkskammerbezirk Hannover hingelegt.

Die Chefetage seines Ausbildungsbetriebs, die in Stuhrbaum ansässige Firma KLK Klima-Lüftung-Kälte Kundendienst und Montage, zeigt sich weniger überrascht. „Immer, wenn er mir seine Arbeiten zum Abzeichnen hingelegt hat, war das eine eins oder eine zwei“, berichtet Alexander Lötzerich, einer von drei Geschäftsführern. Am Ende hatte Goedke etwas zu tief gestapelt. 90,5 von 100 möglichen Punkten aus allen Prüfungen bedeuteten Platz eins.

Maßgeblich für dieses Ergebnis dürfte die mündliche Prüfung gewesen sein, in der Goedke 100 Prozent erreichte. Er habe „alles rausgehauen und nur geredet. Nach dem Motto: Hauptsache, die fragen mich nichts“.

Bei KLK sind 14 der 51 Mitarbeiter Azubis, doch zum Bürokaufmann bildet das Unternehmen immer nur einen aus. „Wir sind handwerklastig, unser Schwerpunkt ist die Montage“, erklärt Lars Brunken, ebenfalls Geschäftsführer. Insofern spielte der Zufall eine große Rolle, als Goedtke seinerzeit bei der Firma klingelte und nach einem Ausbildungsplatz fragte. „Das war eine spontane Idee von mir“, erinnert er sich. Mit der er zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. „Den Bedarf gab es. Wir hatten nur noch keine Stellenanzeige veröffentlicht“, so Brunken.

Nach einem Jahr Höhere Handelsschule an der BBS Syke sollte für Goedke eigentlich das Fachabitur folgen. Einen Platz in Bremen habe er bereits gehabt, sagt er. Doch dann habe er sich entschieden, zunächst praktische Erfahrungen zu sammeln. Auf KLK sei er gekommen, weil das Handwerk Klima-Lüftung-Kälte zukunftsorientiert sei. „Man kann es ja mal versuchen“, habe er sich gedacht. Und nach einem laut Brunken „lockeren Gespräch“ waren die Weichen für eine Beschäftigung gestellt. Sie sollte sich als Win-Win-Situation für beide Seiten entpuppen.

„Wenn uns Menschen gefallen, dann gucken wir, ob wir sie unterbringen können“, sagt Brunken und fügt hinzu: „Tim hat eine offene, liebe Art, er ist vom Typ her engagiert. Er war sich für nichts zu schade, hat immer die Augen offen gehabt und sich die Arbeit gesucht.“ Dabei sei er auch abseits seines Aufgabenprofils fündig geworden. Mit dem Telefondienst und den Tagesgeschäften am Empfang habe sich Goedke nicht zufriedengegeben. Schon nach kurzer Zeit habe er selbst Angebote geschrieben. Laut Lötzerich hat er auch den Facebook- und Internetauftritt des Unternehmens betreut.

Für Goedke wiederum hat das „Gesamtpaket bei KLK gestimmt. Das war definitiv die richtige Entscheidung. Meine Aufgaben haben sich mit der Zeit gesteigert.“ Er wisse von anderen Azubis, dass sie in ihrem Betrieb Däumchen gedreht hätten. Außerdem habe er an der Berufsschule neue Leute kennengelernt und sich im Kollegenkreis „sehr wohl gefühlt“. Seine Stärke sei, dass er sich organisieren könne. „Das ist gut für Verwaltungsaufgaben. Ich arbeite zwar etwas langsamer, aber dafür bin ich Perfektionist“.

Keine Frage: Brunken und Lötzerich hätten diesen Perfektionisten gerne übernommen. Doch der junge Brinkumer hatte andere Pläne. „Er wollte den nächsten Step machen. Wir hätten sein Potenzial nicht befriedigen können. In einem oder zwei Jahren hätte er sich wohl ohnehin verändert“, vermutet Brunken.

Der nächste Step – das war für Goedke eine Anstellung bei der Brinkumer Firma Fahrzeugbau Eggers. Dort arbeitet er in der Disposition. Terminabsprachen, Aufträge leiten, Fahrzeugan- und -auslieferungen nennt er als Aufgabenbereiche. „Ich bin immer daran interessiert, etwas Neues kennenzulernen. Sonst wird man betriebsblind“, sagt Goedke. Eventuell wolle er sich an der Abendschule zum Betriebsfachwirt fortbilden. „Doch erst mal möchte ich im Beruf arbeiten, irgendwoher muss das Geld ja kommen. Außerdem kann man sich auch in der Firma hocharbeiten.“

Die Anstellung bei Eggers bedeutet nicht, dass Goedke alle Verbindungen zu KLK gekappt hat. Einmal pro Monat lässt er sich noch auf einen Kaffee an der Carl-Zeiss-Straße 24 blicken. Er war zu einem Werder-Heimspiel eingeladen und ist auch beim Besuch des Bremer Freimarkts fest eingeplant. „Bei Veranstaltungen“, sagt Brunken, „geht die Ausbildung bei uns weiter.“