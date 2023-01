Leader-Programm: Stuhr und Weyhe greifen 1,4 Millionen Euro ab

Von: Andreas Hapke

Nicht etwa falsch herum halten die Bürgermeister Stephan Korte (Stuhr, 2.v.l.) und Frank Seidel (Weyhe) das Logo des Leader-Programms. Das muss so sein. Mit auf dem Bild: Die Erste Gemeinderätin Stuhrs, Bettina Scharrelmann, und der mit Leader beauftragte Weyher Rathausmitarbeiter Max Serzisko. © andreas hapke

Die Gemeinden Stuhr und Weyhe erhalten 1,4 Millionen Euro aus dem Leader-Programm der Europäischen Union. Das sind 200 000 Euro mehr als erwartet. Das Geld ist für kleinere Projekte zwischen 2023 und 2027 gedacht. Leader zeichnet sich durch eine große Bürgerbeteiligung aus.

Stuhr/Weyhe – Die Aufnahme ins Leader-Programm der Europäischen Union ist für die Gemeinden Stuhr und Weyhe schon eine gute Nachricht. Noch besser wird sie dadurch, dass der Zuschuss höher ausfällt als erwartet.

Zwischen 2023 und 2027 fließen jetzt insgesamt etwa 1,4 Millionen Euro in die Region, geplant hatten die Kommunen mit 1,2 Millionen. Das Geld ist für kleinere Projekte gedacht, die laut Pressesprecher Frank Meierdiercks „die Lebensqualität im ländlichen Raum stärken, sichern und weiterentwickeln“ sollen.

Vorschläge der Bevölkerung flossen in das Regionale Entwicklungskonzept (REK) ein

Sein Kollege Sebastian Kelm aus dem Weyher Rathaus verweist auf den Start der öffentlichen Bürgerbeteiligung via Zoom-Konferenz im Dezember 2021. Die Vorschläge der Bevölkerung flossen in das Regionale Entwicklungskonzept (REK) ein, das Bestandteil der Bewerbung war. Der knapp 140 Seiten umfassende Wälzer gibt bereits eine Zielsetzung vor – insbesondere die, dass bei künftigen Vorhaben der Umwelt- und Klimaschutz mitgedacht werden soll. Dies gilt für sämtliche Handlungsfelder – von der Mobilität und der Gestaltung der Ortsmitten über soziales Leben und Daseinsvorsorge bis hin zur regionalen Wirtschaft.

Die Bürgerbeteiligung nimmt auch im weiteren Verfahren einen großen Stellenwert ein. Denn in welche Maßnahmen am Ende die Zuschüsse fließen, entscheidet eine lokale Aktionsgruppe (LAG). Sie setzt sich zu 51 Prozent aus Vertretern der Zivilgesellschaft zusammen, die Kommunen stellen nur 49 Prozent der Mitglieder. Die Gruppe wird das Antragsverfahren und die Fördervoraussetzungen definieren sowie anschließend den öffentlichen Startschuss für Projektanträge geben. Ab dann können die Bürgerinnen und Bürger wieder ihre Ideen einbringen.

Kommunen schreiben Vereine und Verbände an

Laut Max Serzisko, dem Leader-Beauftragten in der Gemeinde Weyhe, soll die LAG jetzt gegründet werden. Dazu schreiben die Kommunen Vereine und Verbände an, die sich in ihrer alltäglichen Arbeit mit relevanten Themen wie Naturschutz, Verkehr und Ortsteilentwicklung auseinandersetzen. Jeder Verband oder Verein entsendet dann einen Vertreter in die Steuerungsgruppe.

Parallel beginnt die Suche nach einem Regionalmanager, der den fünfjährigen Prozess begleitet und erster Ansprechpartner für alle Beteiligten sein soll.

Klar ist: Mit der Förderung, dazu verteilt auf fünf Jahre, sind keine großen Sprünge möglich. „Schüler haben vielleicht eine Idee für einen Schulgarten, Senioren möchten etwas in ihrer Umgebung verwirklichen, Sportvereine machen sich Gedanken, wie man mit dem Rad zum Sport kommt“, sagt die Erste Gemeinderätin Bettina Scharrelmann.

„Sehr starke“ Bürgerorientierung unterscheide sich von der Win-Region

Dass eine Lenkungsgruppe mit gesellschaftlichen Akteuren unter anderem aus der Schülerschaft, den Naturschutzverbänden und den Landfrauen über Förderziele und Fördergelder entscheide, sei ein atypisches Vorgehen, sagt Stuhrs Bürgermeister Stephan Korte. Diese „sehr starke“ Bürgerorientierung unterscheide sich von der Win-Region, der Stuhr und Weyhe bis Ende 2022 angehört hatten. „Das ist für uns alle ein neues Instrument“, stellt der Verwaltungschef fest.

„Stuhr und Weyhe haben in vielen Bereichen eine große Schnittmenge an Herausforderungen und Ideen“, begründet Weyhes Bürgermeister Frank Seidel den Aufbruch in eine neue Förderregion. Er sei froh, dass sich die Gemeinden gemeinsam auf den Weg gemacht hätten. „Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir hatten noch nie ein solches Maß an Beteiligung von Bürgern und Verbänden.“ Jeder könne Vorschläge machen, nun sei gesellschaftliches Engagement gefragt. „Da, wo die Leute mitgenommen werden, lebt das Projekt auch.“

Kelm macht auf den Schwerpunkt Umwelt- und Klimaschutz aufmerksam

Bei der Verteilung der Zuschüsse „haben wir Stuhr und Weyhe gleichermaßen im Fokus“, sagt Korte. „Erstmal sind wir interessiert an Ideen, und selbstverständlich schauen wir darauf, dass es fair abgeht. Aber keiner wird das Spitz auf Knopf abrechnen.“ Kelm macht auf den Schwerpunkt Umwelt- und Klimaschutz aufmerksam: „Das hört ja nicht an Gemeindegrenzen auf. Da haben alle etwas von.“

Beide Bürgermeister betonen, die Beteiligung sei auch eine Chance für Vorschläge, die nicht durch die Leader-Zuschüsse gedeckt sind. „Bei Radwegen zum Beispiel reicht die Förderung gerade mal für 200 Meter“, sagt Korte. „Vielleicht werden Ideen hochgeworfen, die wir über andere Wege verfolgen können“, fügt Kollege Seidel hinzu. „Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Politik solche Ideen ignoriert.“

Die Förderung von 1,4 Millionen Euro berechnet sich laut Mitteilung nach der Fläche der beiden Kommunen, insgesamt etwa 142 Quadratkilometer, und der Zahl der Einwohner, zusammen rund 64 500. Das Programm sieht eine Kofinanzierung durch die Kommunen in Höhe von 25 Prozent vor. Demnach stehen alles in allem 1,75 Millionen Euro zur Verfügung.