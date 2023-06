Visionen gefragt: Im Leader-Programm der Kommunen Stuhr und Weyhe können Bürger Projektideen äußern

Von: Andreas Hapke

Dieses überdimensionale Zertifikat weist die Gemeinden Stuhr und Weyhe als anerkannte Leader-Region aus. Darüber freuen sich (v.l.) Frank Seidel, Lena Nordhausen, Erika Bernau und Stephan Korte. © Andreas Hapke

Im Leader-Programm der Gemeinden Stuhr und Weyhe können Bürgerinnen und Bürger ab sofort ihre Projektideen äußern. Ein regionales Management prüft, ob der Wunsch in einen Förderantrag münden kann. Falls ja, wird das Vorhaben einer Arbeitsgruppe mit lokalen Akteuren zur Beschlussfassung vorgelegt.

Stuhr – Die Zusammenarbeit der Gemeinden Stuhr und Weyhe als Förderregion innerhalb des sogenannten Leader-Programms wird konkret: Bereits am kommenden Donnerstag beginnen wöchentliche Sprechstunden, in denen Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände ihre Projektideen einreichen können. Ansprechpartnerinnen sind Erika Bernau und Lena Nordhausen vom Ingenieurs- und Architekturbüro Sweco, welches das Regionalmanagement für den Förderzeitraum übernommen hat.

Ziel ist die nachhaltige Entwicklung der Region

Ziel von Leader ist die nachhaltige Entwicklung der Region, was wohl über die Umsetzung vieler kleiner Projekte geschehen dürfte. Denn abzüglich des Honorars für das Regionalmanagement bleiben gerade mal 1 070 000 Euro zur Finanzierung von Maßnahmen übrig, das Ganze verteilt auf fünf Jahre.

Stuhrs Bürgermeister Stephan Korte freut sich vor allem deshalb über den Startschuss von Leader, weil das Programm die Projekte mit einem „basisdemokratischen Ansatz“ kreiere. Denn Bürgerinnen und Bürger schlagen die gewünschten Maßnahmen nicht nur vor, sondern beschließen in der lokalen Aktionsgruppe (LAG), welches Vorhaben bezuschusst werden soll. Im Gegensatz zu anderen Förderprogrammen fällt die Entscheidung über die Zuschussvergabe also in der Region, nicht beim Land Niedersachsen. „Das ist eine Möglichkeit unter Nachbargemeinden, mal anders zu agieren“, stellt Korte fest.

Parallel zum Regionalmanagement hat auch die LAG ihre Arbeit aufgenommen. In ihrer konstituierenden Sitzung wählte sie am Dienstagabend Korte zu ihrem Vorsitzenden und Seidel zu dessen Stellvertreter. Ansonsten besteht das 35-köpfige Gremium überwiegend aus Vertretern der Bereiche Wirtschaft und Soziales. Dort finden sich der BUND und der ADFC ebenso wieder wie die Schülerschaft. Überhaupt hätten viele Jugendliche, etwa aus den Jugendhäusern, an dem Treffen teilgenommen, berichtet Korte. Er spricht von „zivilgesellschaftlichen Akteuren, die alle sehr engagiert sind in den Themen, die uns hier betreffen“.

„Für Stuhr und Weyhe das bestmögliche Ergebnis hinbekommen“

Zu den 35 LAG-Mitgliedern zählen auch zehn Politiker aus Stuhr und Weyhe, die aber kein Stimmrecht haben. Das Gremium setzt sich paritätisch aus Bewohnern beider Gemeinden zusammen. Das Ausbilden von Netzwerken für die regionale Entwicklung sei „ein Riesenfund“, findet Bernau. Gerade für die Jugendvertreter sei dies eine tolle Chance.

„Die ersten Schritte sind getan. Nun geht es darum, das Ganze mit Leben zu füllen“, sagt Weyhes Bürgermeister Frank Seidel. „Wenn wir das jetzt in die Öffentlichkeit transportieren, wird eine ganze Menge an Ideen kommen.“ Dies habe sich bereits in der konstituierenden Sitzung gezeigt, wo vor allem Klimathemen zur Sprache gekommen seien. „Ich glaube nicht, dass wir alles bedienen können. Es wird spannend sein, das durchzuscannen und zu gucken, ob es gegebenenfalls andere Fördertöpfe gibt, die man anzapfen kann. Wir wollen für Stuhr und Weyhe das bestmögliche Ergebnis hinbekommen.“

Eine Einschätzung darüber, ob die eingereichte Idee Aussicht auf Erfolg hat und als Förderantrag an die LAG weitergereicht werden kann, geben Bernau und Nordhausen. Sie recherchieren auch, ob sich für das gewünschte Projekt andere Zuschussprogramme anbieten. Im Aufzeigen von Alternativen sehen die beiden Frauen einen „ganz großen Mehrwert“ des regionalen Managements.

Bandbreite für mögliche Projekte ist groß

Gerade im Klimabereich sei die Förderkulisse kompliziert, stellt Seidel fest. „Und sie ist lebendig. Da tut sich regelmäßig etwas.“ Deshalb sei er davon überzeugt, dass die Beratung durch die Profis mehr Geld in die Region spüle, als es die reine Fördersumme von einer Million Euro hergebe.

Als einer von bundesweit sieben Sweco-Standorten mit dem Schwerpunkt Regionalentwicklung profitiere das Bremer Büro durch die Vernetzung, heben Bernau und Nordhausen hervor. „Wir haben Kollegen in anderen Leader-Regionen, sind aber recht selbstorganisiert. Als wir die Ausschreibung in Stuhr gesehen haben, haben wir gedacht: Das würden wir total gerne machen“, sagt Bernau. „Wir haben Kollegen in München, Hannover und Koblenz, die seit Jahren Leader-Regionen betreuen“, fügt Nordhausen hinzu.

Die Bandbreite für mögliche Projekte, die nicht in Standardförderprogramme hineinpassten, sei groß. In Nienburg habe sich eine ehemalige Grundschule zu einem außerschulischen Lernort für nachhaltige Bildung und Klimaschutz entwickelt. Die Zuschüsse seien ins Interieur verschiedener Themenräume geflossen.

Da sich die LAG jährlich zwei- bis dreimal trifft, gibt es auch zwei bis drei Stichtage für Projektanträge. Laut Bernau müssen noch in diesem Jahr 100 000 Euro an Zuschüssen für Projekte beschieden werden. Weil die LAG im November tage und die Anträge vorher sichten müsse, sollten diese sechs Wochen vorher vom Regionalmanagement geprüft sein. „Keine Zeit für Geplänkel“, sagt Bernau. „Es muss jetzt losgehen.“

Termine

Die Sprechstunden wechseln zwischen den Rathäusern in Stuhr und Weyhe, beginnend mit Donnerstag, 29. Juni, in Stuhr sowie Donnerstag, 6. Juli, in Weyhe, jeweils 16 bis 18 Uhr. Anmeldungen bei Erika Bernau, 0421/203 27 24 oder Lena Nordhausen, 0421/20 32 789. Eine öffentliche Auftaktveranstaltung ist für August geplant.