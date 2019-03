Landwirt André Mahlstedt verkauft Patenschaften für Blühflächen

André Mahlstedt legt auf Bestellung Blühflächen an der Grünen Straße in Varrel an.

Varrel – Die Idee kam André Mahlstedt auf einem Treffen mit anderen Landwirten in Bayern, als er als „Landwirt des Jahres“ nominiert war. „Zu der Zeit war das Volksbegehren zum Bienensterben in Bayern gerade Thema“, erinnert sich der 31-Jährige. Ein bayerischer Berufskollege macht ihm den Vorschlag, Patenschaften für Blühflächen zu verkaufen.

Schön öfter sei er mit Kunden seiner Milchtankstelle in Diskussionen zum Thema Artenvielfalt und Insektensterben verwickelt gewesen. „Häufig werde ich gefragt, was ich als Landwirt für die Artenvielfalt mache“, sagt er. „Nun können auch die Verbraucher etwas dafür tun.“

Die 1,5 Hektar direkt neben der Milchtankstelle an der Grünen Straße in Varrel eigneten sich dafür. So startete André Mahlstedt laut einer Mitteilung des Landvolks im Februar mit einer Anzeige auf einem Kleinanzeigen-Portal im Internet. Für 25 Euro, die auf seinem Konto eingehen, sät er 50 Quadratmeter Blühfläche an.

100 Quadratmeter kosten 45 Euro. Die Paten können namentlich auf einem Schild am Feldrand aufgeführt werden und „ihre“ Fläche besuchen. „So kann jeder aktiv etwas gegen das Insektensterben tun und die Artenvielfalt auf unseren Feldern fördern“, sagt Mahlstedt. „Warum sollen immer nur wir Landwirte die Welt retten?“, fragt er mit einem Augenzwinkern.

Auf Dünger und chemischen Pflanzenschutz will der Landwirt auf den Blühflächen verzichten, die neben Insekten auch Rebhuhn, Fasan und Hase ein Zuhause bieten sollen. Eine Nachbarin aus dem Ort plant außerdem, ihre Bienenstöcke in der Nähe der Fläche aufzustellen.

Mit der Aussaat plant André Mahlstedt um Ostern herum zu starten. „Dann ist die Gefahr der Spätfröste nicht mehr gegeben“, erklärt er. Rund 3 000 Quadratmeter hat Mahlstedt schon durch Patenschaften finanziert, also das Saatgut, den Flächenausgleich und den Arbeitsaufwand. Auch einige Firmen aus der Region hätten sich bereits beteiligt, berichtet er.

Wer mehr über das Projekt erfahren möchte, erreicht André Mahlstedt unter 0174 / 1841317 oder per E-Mail an andremahlstedt@web.de.