Landrat schickt wichtigen Strohhut

Bürgerstiftung Stuhr als Trägerin des Mehrgenerationenhauses feiert zehnjähriges Bestehen

+ „Kids mit Pfiff“: Der Kinderchor aus Heiligenrode, ist Teil des Musikprogramms bei der Geburtstagsfeier zum zehnjährigen Bestehen der Bürgerstiftung Stuhr. FotoS: Jysch

Stuhr – In einer aufgelockerten Atmosphäre hat die Bürgerstiftung Stuhr gestern im Ratssaal der Gemeinde ihren zehnten Geburtstag gefeiert. Alle Bürger waren eingeladen, an dem Fest teilzunehmen. Genau am 10. Januar 2009 wurde die Stiftung unter anderem als Trägerin des Brinkumer Mehrgenerationenhauses (MGH) aus der Taufe gehoben.