Landjugend muss Schutzhütte bauen

Agenten verkünden am Bahnhof Malsch den Auftrag der 72-Stunden-Aktion

+ Aus den Händen von Agentin Sabine Sparkuhl nimmt Vorstandsmitglied Gerrit Seevers den Auftrag entgegen. Foto: Ehlers

Groß Mackenstedt - Von Andreas Hapke. Auf dem Feuerwehrübungsplatz am Mittelweg in Groß Mackenstedt geht es am Freitagmittag eher gemütlich zu. Dabei muss die Landjugend Heiligenrode dort bis morgen, 18 Uhr, eine Schutzhütte bauen. So lautet ihr Auftrag im Rahmen der 72-Stunden-Aktion der niedersächsischen Landjugend. Seit Donnerstagabend wissen die Mitglieder, was sie zu tun haben.