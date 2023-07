Landjugend Heiligenrode veranstaltet Bauernhof-Olympiade

Von: Rainer Jysch

Auf dem Hof der gastgebenden Familie Kastens in Bürstel findet am Samstag die Bauernhof-Olympiade im Rahmen der Stuhrer Ferienspaß-Aktionen statt, organisiert von der Landjugend Heiligenrode. Vor dem offenen Strohstall in dem erst vor einer Stunde ein Kälbchen (im Hintergrund) zur Welt gekommen ist, stehen (v.l.): Martin Grubert (Landjugend Heiligenrode), Friederike und Frank Kastens sowie Sohn Niklas. Mit im Bild: Labrador-Appenzeller-Mischlingshündin „Luna“. © Rainer Jysch

Kaum hat die Landjugend Heiligenrode ihre Freiluftfete als das Highlight des Jahres erfolgreich über die Bühne gebracht, da folgt schon die nächste Veranstaltung. Am Samstag, 22. Juli, von 14 bis 18 Uhr haben 25 Kinder die Gelegenheit, auf dem Hof der Familie Kastens in Bürstel im Rahmen der 38. Stuhrer Ferienspaß- und Kinderferienprojekte an einer sogenannten Bauernhof-Olympiade teilzunehmen.

Stuhr-Bürstel – Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro pro Kind. Das Kontingent ist allerdings so gut wie ausgeschöpft. Mit etwas Glück lassen sich online Restplätze ergattern (www.unser-ferienprogramm.de/stuhr/ programm.php). Kinder mit Heuschnupfen sollten nicht teilnehmen, so die Empfehlung.

Bereits zum vierten Mal organisieren Mitglieder der Landjugend Heiligenrode die Bauernhof-Olympiade. Sackhüpfen, Kartoffelhindernislauf und Gummistiefel-Weitwurf waren sportliche Disziplinen, die im vergangenen Jahr veranstaltet wurden. Edelmetalle gibt es bei der Bauernhof-Olympiade natürlich nicht zu gewinnen, geht es doch vor allem darum, den Kindern spielerisch das Leben auf einem Bauernhof zu zeigen.

„Der Hof der Familie Kastens in Stuhr-Bürstel ist für die Aktion eine gut geeignete Anlaufstelle“, findet Martin Grubert, Vorstandsmitglied der Landjugend.

Ein Anliegen, den Kindern aus der Gemeinde das Landleben näherzubringen

In 2011 haben Friederike (35) und Frank Kastens (41) den 110 Hektar großen Hof von Franks Eltern übernommen. Milchwirtschaft mit 120 Kühen und eine kleine, hauseigene Molkerei in der Trinkmilch, Joghurt und Frischkäse hergestellt werden, stehen bei Familie Kastens im Mittelpunkt. Dazu kommen noch die Produkte von rund 500 frei laufenden Hühnern. Milch, Eier, Wurst, Kartoffeln, Obst und Gemüse sowie Honig aus der Region werden in dem „Milchbude“ genannten Hofladen angeboten.

„Uns ist es ein Anliegen, den Kindern aus der Gemeinde das Landleben näherzubringen“, erklärt Pressesprecherin Merle Kastens. Bei einem Rundgang werden den Kindern Wissen zum Landleben vermittelt und Rätsel gelöst. Außerdem können sie Produkte vom Hof probieren und einen tollen Nachmittag an frischer Luft verbringen. Unterstützt werden die Mitglieder der Landjugend Heiligenrode von Teamern der Niedersächsischen Landjugend, ehrenamtliche speziell geschulte Experten, die Workshops für andere Landjugendliche anbieten oder – wie in diesem Fall – die Heiligenroder Ortsgruppe bei diesem Projekt unterstützen.

In der Vergangenheit haben Kindergarten-Kinder den Hof bereits gelegentlich besucht. Fast alle Kitas in Stuhr werden mit Milch vom Hof Kastens beliefert, wie Friederike Kastens berichtet. An der Ferienspaß-Aktion nimmt der Bauernhof zum ersten Mal teil. „Kühe und Kälber streicheln ist bei uns jederzeit möglich“, weist Friederike Kastens auf ein ganzjähriges Angebot hin.