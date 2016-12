Landjugend Heiligenrode steht „Akkordprobenwoche“ bevor

Akteure üben für ihr neues plattdeutsches Stück „Irrweeg“ / Premiere am 8. Januar

+ Chaos in der Männer-WG: Die Landjugend Heiligenrode probt ihr neues plattdeutsches Stück „Irrweeg“. Nico Timke, Martin Rusch, Hauke Bischoff, Martin Grubert, Franziska Stenzel und Mareike Kastens haben eigens dafür Plattdeutsch gelernt. - Foto: Jysch

heiligenrode - Von Rainer Jysch. Seit Oktober laufen die Proben für das aktuelle Stück „Irrweeg“, das die Amateurschauspieler der Landjugend Heiligenrode am Sonntag, 8. Januar, zum ersten Mal aufführen wollen. Ab Jahresbeginn wandern die Übungsabende vom Dorfgemeinschaftshaus in Kirchseelte zu einer „Akkordprobenwoche“ auf die Bühne des Restaurants Meyerhof in Heiligenrode. Dort geht auch die Premiere über die Bühne. Zuvor, von 12 bis 14 Uhr, wird ein kalt-warmes Büfett serviert.

Nach der Premiere soll es bis Mitte Februar noch weitere Aufführungen in Heiligenrode und Kirchseelte geben. Bis zu 120 Zuschauer erwartet die Theatergruppe pro Darbietung.

Im April eines jeden Jahres finden sich die Laiendarsteller zusammen, wählen eine neue Geschichte aus und legen fest, wer welche Rolle übernehmen soll. „Wir prüfen, welches Stück am besten zu uns und zum Publikum passen könnte“, beschreibt Ensemblemitglied Martin Grubert die Vorgehensweise. Bereits seit 1954 übt die Theatergruppe der Landjugend jährlich ein neues Schauspiel in plattdeutscher Sprache ein. „Irrweeg“ ist in dieser Reihe bereits das 64. Bühnenstück. „Der Verlag hat das Werk eigens für uns ins Plattdeutsche übersetzen lassen.“

„Wir sind in diesem Jahr eine recht neue Gruppe“, erklärt Grubert. Er selbst hatte im vergangenen Jahr seine Debütsaison. Erstmals dabei sind jetzt Franziska Stenzel, Mareike Kastens und Nico Timke, die nun gemeinsam mit den erfahrenen Schauspielern der Premiere entgegenfiebern. Alle Akteure im Alter von 17 bis 22 Jahren haben eigens für das Theaterspiel Plattdeutsch gelernt.

In dem Zweiakter „Irrweeg“ (hochdeutsch: Irrwege) geht es um eine Männer-Wohngemeinschaft. Rene Graf (gespielt von Hauke Bischoff) und Student Jakob Sommer (Martin Grubert) teilen sich die Behausung. Die beiden Freunde könnten in ihren Charakteren nicht unterschiedlicher sein. Der eine eher unorganisiert, der andere penibel und ordentlich. Für Rene kommt es dann ganz dicke: Er verliert seinen Job, seine Freundin verlässt ihn, und fortan plagt Geldmangel den früheren Werbetexter.

Die flippige Luzy mischt sich ein

Mitbewohner Jakob will seinem Kumpel aus der Patsche helfen. Dauergast Uwe (Nico Timke) steht ihm dabei mit Rat und Tat zur Seite. Als die schüchterne Caroline (Franziska Stenzel), die flippige Luzy (Mareike Kastens) und Besucher Axel (Martin Rusch) sich in das Leben der WG einmischen, nimmt die Handlung in Richtung „Irr-WG“ Fahrt auf. Damit bei den Aufführungen alles klappt, steht Souffleuse Lisa Evers bereit.

„Spaßige Situationen und Wortwitz sind bei dieser Komödie Garanten für eine dauerhafte Unterhaltung“, ist sich Martin Grubert vom Erfolg des neuen Stückes sicher.

Neben der Premiere am Sonntag, 8. Januar, 14 Uhr, stehen im Meyerhof weitere Veranstaltungen auf dem Programm: am Sonntag, 15. Januar, um 10 Uhr und am Sonntag, 5. Februar, um 15 Uhr. Drei Aufführungen gehen im Dorfgemeinschaftshaus in Kirchseelte über die Bühne: am Sonntag, 12. Februar, 15 Uhr, sowie am Mittwoch, 15. Februar, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 19. Februar, um 15 Uhr.

Karten für die sechs Aufführungen gibt es im Hotel und Restaurant Meyerhof sowie in der Buchhandlung Klösterli in Heiligenrode.