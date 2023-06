Landjugend Heiligenrode lädt zur Freiluftfete am 8. Juli

Von: Andreas Hapke

Spektakuläre Momente wie diesen, als die DJs aus dem Arbeitskorb eines Teleskopladers agierten, gab es im vergangenen Jahr bei der Freiluftfete. © Privat

Der Kartenverkauf für die 40. Freiluftfete der Landjugend Heiligenrode beginnt am Donnerstag, 15. Juni. Den zweiten Samstag im Juli haben sich viele Menschen aus Heiligenrode und Umgebung rot in ihren Kalendern angestrichen. Dann lädt die örtliche Landjugend zur Freiluftfete auf den Festplatz An der Bürsteler Heide ein. Diesmal fällt die Party auf den 8. Juli, Beginn ist um 20 Uhr.

„Wir freuen uns, dass diese Veranstaltung die Pandemie überstanden hat und letztes Jahr so stark zurückgekehrt ist“, sagt Landjugend-Pressesprecherin Merle Kastens. 2.500 Besucher waren seinerzeit bei partytauglichem Wetter auf den Festplatz in Bürstel gekommen (wir berichteten). „Daran möchten wir dieses Jahr anknüpfen.“

Erst recht, weil ein beachtliches Jubiläum ansteht: Längst ist die Veranstaltung dem Jugendalter entwachsen, sie feiert ihren 40. Geburtstag. „Zum Teil haben schon unsere Eltern diese Freiluftfete mitorganisiert“, stellt Merle Kastens fest. „Es ist schön zu sehen, dass viele ehemalige Landjugendmitglieder mittlerweile mit ihren eigenen Kindern vorbeikommen und sich die Kreise schließen. Dann weiß man, dass man alles richtig gemacht hat.“

Auch mit der Regelung, dass jeder Erwachsene eine minderjährige Person mit auf das Gelände nehmen kann, bringt die Landjugend Generationen zusammen. Der Eintritt kostet unverändert zehn Euro, und wie schon im vergangenen Jahr wird es laut Merle Kastens eine Kombination aus Kartenvorverkauf (rund 1.000 Tickets) und Abendkasse geben. „Mit diesem Konzept haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht“, sagt Merle Kastens. „Wir waren im Vorverkauf ausverkauft – das wollen wir in diesem Jahr auch wieder erreichen.“

Die Tickets sind ab dem morgigen Donnerstag im Kopier-Center an der Jupiterstraße 2-4 in Brinkum (bei Inkoop) und in Mellis Reitershop, An der Sägerei 2 in Groß Mackenstedt, erhältlich. Laut Merle Kastens kommen die Gäste mit einer Karte aus dem Vorverkauf nicht nur garantiert zur Party, sondern durch einen separaten Eingang auch schneller auf das Gelände. Der Einlass ist ab 16 Jahren.

Die Musik liefert wieder das DJ-Team „Schall & Rauch and Friends“, das im vergangenen Jahr seine Premiere feierte und für spektakuläre Momente sorgte: Zwischenzeitlich ließ es sich in die Lüfte heben und unterhielt das Publikum ab Mitternacht für eineinhalb Stunden aus dem Arbeitskorb eines Teleskopladers. Zum Konzept gehören laut Merle Kastens weiterhin kostenfreie Parkplätze, verschiedene Verpflegungsstände, faire Getränkepreise sowie eine Cocktailbar und eine Senior Lounge.

Bis zu ihrer Freiluftfete haben die Lajus allerdings noch einiges zu tun. Zum Zaunaufbau etwa treffen sie sich am Mittwoch, 5. Juli, auf dem Festgelände in Bürstel. Den Rest erledigen die Helfer ab Freitagmorgen, 7. Juli. 130 der knapp 200 Landjugend-Mitglieder waren im vergangenen Jahr bei der Organisation, beim Aufbau und bei Diensten am Veranstaltungsabend eingebunden. Das dürfte diesmal kaum anders sein. Ausgestattet sind sie mit ihrer „Uniform“, den grünen Landjugend-Shirts. „Sie sind unser Erkennungszeichen“, sagt Merle Kastens. „Und es ist jedes Jahr eine Freude, wenn der Platz in unserer Lieblingsfarbe ,Landjugendgrün’ erstrahlt.“

Dass sich ihre Veranstaltung zu einem festen Programmpunkt in der Gemeinde entwickelt hat, erfüllt die Lajus nach Auskunft von Merle Kastens mit Stolz. „Wir geben unser Bestes, sie Jahr für Jahr ein Stückchen besser zu machen“, sagt sie. „Aus diesem Grund holen wir uns jedes Mal nach der Fete bei einem gemeinsamen Eisessen ein Feedback aus den eigenen Reihen ein. Auf der Fete selber gilt, dass jeder das gibt, was er kann, und gemeinsam wird ein Schuh draus.“ Das Motto laute „Gemeinsam viel bewegen“.

Informationen Auf den Social-Media-Kanälen (Instagram: ldj_heiligenrode / Facebook: Landjugend Heiligenrode) finden die Partygäste die aktuellsten Informationen sowie den Link zu den Veranstaltungsfotos im Anschluss. Wer jetzt schon einen Blick hinter die Kulissen werfen oder schon mal seine Vorfreude steigern möchte: Auf dem Instagram-Account gibt es auch Fotos, Videos sowie ein Highlight zur Freiluftfete 2022.