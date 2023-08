Landjugend Hasbergen-Stuhr plant mit Scheunenfest ihr Highlight des Jahres

Von: Rainer Jysch

Werben für die Scheunenfete am kommenden Samstag in der Gutsscheune auf Gut Varrel (v.l.): Kassenwart Tim Stöckigt (26), Schriftführerin Vanessa Riek (21), Beisitzer Maximilian Riedemann (30) und der 1. Vorsitzende Lüder Corßen-Katenkamp (27) vom Vorstand der Landjugend Hasbergen-Stuhr. © Rainer Jysch

Es ist eine Traditionsveranstaltung der Landjugend Hasbergen-Stuhr und das Highlight des Jahres im Programm des Vereins. Am Samstag, 12. August, ab 20 Uhr findet der „Stuhrer Scheunenball“ auf Gut Varrel erneut statt.

Stuhr – Die aufwendigen Vorarbeiten laufen bereits. Zwei Tage vor dem Termin wird mit dem Aufbau auf dem Gelände und in der Gutsscheune begonnen. „Wir erwarten wieder rund 800 Teilnehmer“, schätzt Lüder Corßen-Katenkamp, 1. Vorsitzender der Landjugend. Eine Zahl, die auch bei den Kultfeten der vergangenen Jahre erreicht wurde.

Seit 1970 gibt es diese beliebten Scheunenpartys der Landjugend. Das 50-jährige Jubiläum fiel allerdings der Corona-Pandemie zum Opfer. Erst 2022 gab es eine Fortsetzung, ohne dass das Jubiläum nachgefeiert wurde. „Vielleicht machen wir das in zwei Jahren zum 55. Jahrestag“, stellt Corßen-Katenkamp noch ganz private Überlegungen an.

Mit etwa 30 gelb-schwarzen Plakaten wird an den Hauptverkehrsstraßen der Gemeinde für den Scheunenball geworben. „Wer nicht kommt, ist selber schuld!“, ruft die Landjugend Hasbergen-Stuhr wie jedes Jahr dazu auf, die Party keinesfalls zu verpassen.

30 Helfer sind bei den Vorarbeiten und am Tag des Balls im Einsatz

Zur Landjugend Hasbergen-Stuhr gehören augenblicklich 51 Mitglieder. „Die Zahl hat sich per Saldo leicht reduziert. Es gibt Neuzugänge, einige sind aber ins Studium abgewandert und stehen vor Ort nicht mehr zur Verfügung“, berichtet der Vorsitzende. Etwa 30 Helfer sind bei den Vorarbeiten und am Tag des Balls in der Scheune und im Außenbereich im Einsatz, damit die Fete ein gelungenes Fest wird. Bei den älteren Mitgliedern hilft Routine und Erfahrung bei Planung und schnellem Auf- und Abbau.

Für die Party-Musik wurde „DJ Jan“ engagiert. Auch für die passende und stimmungsvolle Lichttechnik wird gesorgt. Wie beim Scheunenball üblich, wird die „große Theke“ inklusive Cocktailbar aufgebaut. Während die normalen Getränke von den Ehrenamtlichen der Landjugend ausgeschenkt werden, stammen die Cocktails von den Profi-Barmixern der Firma „Bremer Tor Event“. Ein Bierwagen im Außenbereich wird das Getränkeangebot ergänzen. Dort gibt es auch Speisen mit Grillwurst & Co. Draußen darf geraucht werden.

Bewährt habe sich schon im vorigen Jahr der Aufbau von zwei Kassenzonen am Eingang, damit sich keine Warteschlange bildet. Eine Kasse ist für die Gäste über 18 Jahre und eine für Besucher unter 18 Jahre. Besonderheit in diesem Jahr: Personen unter 16 Jahren erhalten keinen Zutritt. Um die verschiedenen Altersklassen erkennen zu können, bekommt jeder Gast ein Bändchen ans Handgelenk. „Diese Einlassbänder gibt es in drei verschiedenen Farben: Grün für Besucher über 18 Jahre, gelb für die Altersgruppe von 16 bis 18 Jahre mit „Muttizettel“ und rot für diejenigen ohne „Muttizettel“, erklärt Corßen-Katenkamp.

Security-Team sorgt auf dem Gelände für Sicherheit

Ein „Muttizettel“ (offiziell „Erziehungsbeauftragung“) besagt, dass Jugendliche unter 18 Jahren auch nach 22 Uhr am Veranstaltungsort verweilen und die Party genießen dürfen, wenn sie von einer volljährigen, vertrauenswürdigen Person, die nicht ein Elternteil ist und genügend erzieherische Kompetenzen hat, begleitet werden. Mit den unterschiedlichen Bändchenfarben lasse sich vor allem die Abgabe der Getränke nach dem Jugendschutzgesetz organisieren.

Das Ende der Kultfete ist nach Corßen-Katenkamps Angaben auf vier Uhr am nächsten Morgen festgesetzt. „Die Party rollt dann aus und der DJ wird das nahe Ende der Veranstaltung verkünden“, so seine Erfahrung. Für die Dauer der Veranstaltung wird wieder ein Security-Team für Sicherheit auf dem Gutsgelände sorgen.

Falls sich jemand für eine Mitgliedschaft in der Landjugend Hasbergen-Stuhr interessiert, stehen der Vorsitzende und seine Mitstreiter während der Veranstaltung mit Auskünften zur Verfügung.

Eine Mitgliedschaft lässt sich gleich vor Ort mithilfe der roten Flyer abschließen. „Wir sind an unseren roten Poloshirts gut zu erkennen“, sagt Lüder Corßen-Katenkamp und verweist zugleich auf die Facebook-Seite der Landjugend und auf ihre Instagrampräsenz (lj_hasbergen_stuhr).

Der Eintritt zum Scheunenball kostet zehn Euro pro Person. Tickets erhält man nur an den beiden Abendkassen. Ein Vorverkauf wurde nicht eingerichtet.