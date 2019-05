Landjugend erledigt Auftrag – und legt noch eine Schippe drauf

Wetterschutzhütte eingeweiht / 72 Stunden reichen außerdem für Spielplatz und Fahrradständer

+ Die Schutzhütte auf dem Bolzplatz in Groß Mackenstedt ist pünktlich fertig geworden. Im Bild: Pressesprecher der Landjugend Heiligenrode Niko Budelmann (im grünen Hemd) im Kreise einiger Helfer. Foto: Jysch

Gr. Mackenstedt - Von Rainer Jysch. Dass man ein Bauprojekt auch in Windeseile auf die Beine stellen kann, haben am Wochenende rund 30 Mitglieder der Landjugend Heiligenrode eindrucksvoll bewiesen. Im Rahmen der 72-Stunden-Aktion unter dem Motto „Einfach ma machen!“ haben sie in Groß Mackenstedt einen hölzernen Wetterunterstand auf dem Bolzplatz am Mittelweg errichtet. Am Sonntag, pünktlich um 18 Uhr wurde das 24 Quadratmeter große Gebäude mit Getränken und Bratwurst eingeweiht.