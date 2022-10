Landfrauen stellen Vereins-Chronik zum 75. Jubiläum vor

Von: Gregor Hühne

Teilen

Drei Sponsoren und daneben der achtköpfige Chronik-Ausschuss der Landfrauen: (v.l.) Gerrit Stöver (Volksbank Varrel), Manfred Sander (Volksbank Oldenburger Land), Christina Emmerrich (LzO Zweigstelle Harpstedt) sowie Renate Jürgens, Angela Buchtmann, Heike Sanders, Elisabeth Grote, Helga Lehmkuhl, Elfriede Wöbse, Inge Harrach und Jutta Hohnholz. © Gregor Hühne

Der Landfrauenverein Harpstedt-Heiligenrode bringt pünktlich zum 75. Jubiläum eine Vereins-Chronik heraus. Auf den 181 Seiten erzählen die Frauen die Geschichte des Vereins, der heute mehr als 500 Mitglieder zählt. Jutta Hohnholz beschreibt das Buch und seine fünfjährige Entstehung. Die 75-Jahr-Feier soll am 5. November stattfinden.

Heiligenrode/Harpstedt – Ein Netzwerk von Frauen für Frauen, die das Zusammenleben auf den Dörfern gestalten, so war der erste Gedanke und so ist es heut noch im Landfrauenverein Harpstedt-Heiligenrode. Am Freitag stellte der Verein nach fünf Jahren Vorbereitungszeit die Vereins- Chronik vor – rechtzeitig zum 75. Jubiläum. Das wollen die Landfrauen taggenau am Samstag, 5. November, ab 10 Uhr in der Gaststätte Meyerhof in Heiligenrode gebührend feiern.

Als Einstimmung dienen nun die 181 Seiten der Vereins-Chronik. Darin hat der achtköpfige Chronik-Ausschuss jede Menge Geschichten der Landfrauen seit ihrer Gründung im Jahr 1947 zusammengetragen. So auch, dass im März 1994 der Landfrauenverein Harpstedt seinen Namen in Harpstedt-Heiligenrode erweitert hat.

Für die Recherche sichteten die Landfrauen etliche Archive, Bilderalben und Zeitungsartikel unter anderem aus der Kreiszeitung. Außerdem informierten sie sich beim Landes- und Kreisverband der Landfrauen. „Auf den letzten Metern wurde es sogar noch richtig hektisch“, berichtet Jutta Hohnholz. 31 Treffen mit ebenso vielen Torten hat es gedauert, bis sämtliche Bilder und Texte für die Landfrauen-Chronik zusammengetragen waren.

Dass Landfrauen nur Kaffee trinken und Kuchen backen, sei ein verbreitetes Vorurteil, so Jutta Hohnholz, das seit ihrer Gründung besteht. Dabei gebe es seit Jahrzehnten kaum ein Thema, dem sich die Landfrauen nicht gewidmet hätten, sagt sie. „Landfrauen sind immer ,am Zahn der Zeit´.“

Die Chronik mit Biene, das Symbol der Landfrauen. © Gregor Hühne

Genug Stoff also, um es in einem Buch aufzuschreiben. „Wir haben viel, viel Spaß gehabt“, erinnert sich Jutta Hohnholz über den Entstehungsprozess. „Jeder hatte sich eine Rubrik rausgesucht und aufgeschrieben. Dann haben wir das gegenseitig gesichtet und verbessert“, erzählt die Landfrau. Dabei fand auch die Gründungsurkunde des Vereins ihren Weg in die Chronik. „Für jeden ist da eine Sache dabei, die für ihn interessant ist“, schildert Jutta Hohnholz.

Die Arbeitstreffen fanden jeweils bei einer Landfrau zu Hause statt. Die Gruppe nutzte dabei auch moderne Technik, so warfen sie die Seiten-Entwürfe auf einen großen Fernseher-Bildschirm, wo alle Frauen Verbesserungen und Vorschläge anbringen konnten, um anschaulich die Layout-Ideen zu verwerfen oder zu verfeinern.

Schwierig war es Material für die Chronik aus den vergangenen 20 Jahren zu finden, erinnert sich Heike Sanders, die an dem Buch mitwirkte. „Da sieht man, dass es wichtig ist, dass Protokolle geführt werden“, so die heutige Schriftführerin des Landfrauenvereins. Und damit „Hüterin der alten Schätze“, wie Jutta Hohnholz es scherzhaft nennt. Wie wichtig eine ordentliche und zeitgemäße Dokumentation der Vereinsgeschichte ist, weiß Heike Sanders noch aus einem anderen Grund: „Ich habe auch Papierdokumente, die sind vergilbt und nicht mehr lesbar.“ Möglich seien heutzutage digitalisierte Datenablagen in „Clouds“ oder auf physischen Festplatten.

Jutta Hohnholz dankte während ihrer Vorstellungsrede des Buches den Sponsoren von der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO), der Volksbank Varrel sowie der Volksbank Oldenburger Land. Die Geldhäuser unterstützten das Vorhaben der Landfrauen mit insgesamt 4.400 Euro.

Die Landfrauen-Chronik Das 181-seitige Buch über die 75-jährige Vereinsgeschichte der Landfrauen ist ab sofort für 20 Euro käuflich zu erwerben beim Vorstand des Landfrauenvereins, bei Schreibwaren Beuke in Harpstedt sowie bei Schreibwaren Klösterlie in Heiligenrode.