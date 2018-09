„Milch ist cool und macht munter“: Landfrauen kochen mit Kindern

Heiligenrode - Die Kinder der Klasse 4 a der Grundschule Heiligenrode waren in ihrem Element, als sie in der Schulküche ihre Arbeitsaufträge von den Landfrauen Hilke Bellersen, Imke Meyer, Wiebke DeVries-Ohlendorf und Sabine Sparkuhl erhalten hatten – endlich konnten sie mit den Vorbereitungen für die „Kullerkäsecremesuppe“, „Hexe Lillis versteckte Erdäpfel“, „Knusperwaffeln für Naschkatzen“ und „Baron Münchhausens Kanonenkugeln“ beginnen.

Die Landfrauen haben wieder ihre Aktion „Kochen mit Kindern“ gestartet. Dieses mal steht sie unter dem Motto „Milch ist cool und macht munter“. Kinder erfahren dabei nicht nur Wissenswertes über die Milch, Milcherzeugnisse und ihre Produzenten, die Kühe. Sie erhalten auch ein kleines Kochbuch mit 24 Rezepten. Sieben davon durften die Schüler der Heiligenroder 4 a nun zubereiten. Die Zutaten hatten die Damen des Landfrauenvereins Harpstedt-Heiligenrode mitgebracht, das „Handwerkszeug“ fanden die Kinder in der Schulküche.

Bei vielen Kindern bemerkten die vier Landfrauen sofort, dass ihnen die Arbeiten in der Küche nicht unbekannt sind. Sie konnten mit Messbecher, Handrührgerät, Schneebesen oder Sieb schon recht gut umgehen, kannten Backpapier und Schneidebrett. Aber es gab auch Kinder, die an diesem Tag viel dazu gelernt haben. Sie wissen jetzt, wie Kartoffeln geschält werden, warum das Waffeleisen vor der Benutzung mit Öl eingestrichen wird und warum es ratsam ist, die Fläche, auf dem der Kanonenkugelteig geknetet werden soll, vorher mit Mehl zu bestreuen. „Wenn es klebt, dann müsst ihr eure Hände wieder in Mehl tunken“, riet Sabine Sparkuhl. Und als ein Mädchen feststellte: „Der Mixer hat ein Problem“, da wurde gemeinsam überlegt, warum er immer langsamer drehte. Die Lösung ließ nicht lange auf sich warten: Nach dem Hinzufügen von etwas Milch lief es wieder rund.

Schließlich waren die Gerichte zubereitet. Die Kinder verspeisten sie gemeinsam – und es schmeckte ihnen augenscheinlich gut. Die Leiterinnen erinnerten auch an einfache Rituale beim Essen und stellten fest, dass sie einigen Kindern auch damit neue Informationen vermittelten.

Eine Woche lang arbeiten die Landfrauen an der Grundschule Heiligenrode mit insgesamt 112 Kindern der dritten und vierten Klassen. Anschließend bieten sie das gleiche Programm in Varrel an. Nach den Herbstferien können sich die Kinder der Grundschule Moordeich über den Kochclub freuen. Sabine Sparkuhl bedauert, dass dieses Projekt gegenwärtig in der Grundschule Seckenhausen nicht angeboten werden kann, weil dafür noch Mitmacherinnen gesucht werden.

Der Verein „Kochen mit Kindern“ hat das Projekt entwickelt, das von vielen Betrieben und Organisationen finanziell unterstützt wird.

bt