Laden-Diebstahl in Brinkum: Traumatisiertes Opfer wird zur Täterin

Von: Horst Meyer

Teilen

Mit einem vollgepackten Einkaufswagen hatte eine Bremerin versucht, einen Brinkumer Verbrauchermarkt zu verlassen. Symbolfoto: Patrick Seeger,/dpa © -

Eine 32-jährige Bremerin musste sich wegen versuchten Laden-Diebstahls vor Gericht verantworten. Sie hatte in einem Brinkumer Supermarkt versucht, Waren im Wert von mehreren Hundert Euro ohne zu bezahlen in ihren Besitz übergehen zu lassen, wurde jedoch von aufmerksamen Mitarbeitern des Marktes daran gehindert. Im Gerichtssaal offenbarte sich eine tragische Hintergrundgeschichte.

Brinkum – „Diese Verhandlung hat gezeigt, wie wichtig die Beweiserhebung in einem Strafverfahren ist. Nach Aktenlage hätte ich einen völlig anderen Antrag formuliert, als ich es jetzt machen werde“, begann die Staatsanwältin ihr Plädoyer. Auch die Verteidigerin gab zu, dass ihr nach Lesen der Akte „die Haare zu Berge gestanden haben“. Dennoch stand am Ende eine sechsmonatige Freiheitsstrafe, die allerdings zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Versuchter Diebstahl

Nach Aktenlage hatte eine 32-jährige Bremerin in einem Brinkumer Verbrauchermarkt den Einkaufswagen mit Artikeln im Wert von rund 725 Euro vollgepackt und dann versucht, den Markt über den Eingang zu verlassen, ohne zu bezahlen. Die Beweiserhebung ergab dann aber, dass es so einfach dann doch nicht ist.

Einerseits war die Kundin vor Verlassen des Marktes von einem Mitarbeiter angesprochen und ins Büro gebeten worden. Der gefüllte Einkaufswagen verblieb im Markt, sodass kein Schaden entstand. Da der Markt noch nicht verlassen worden war, handelt es sich auch lediglich um einen versuchten Diebstahl.

Traumatische Erfahrung

Hinzu kommt die Vorgeschichte der Angeklagten, nach der man in der Täterin durchaus auch ein Opfer sehen kann. Sie war als Kassiererin bei einem Bremer Discounter Opfer eines Raubüberfalles geworden. Der Täter hatte sie seinerzeit nach Feierabend zusammen mit einer Kollegin in einem Hinterzimmer eingeschlossen. Durch Zufall fand sie dort kurze Zeit später ein anderer Kollege.

Sie konnte danach das Geschäft nicht mehr betreten und dementsprechend dort auch nicht mehr arbeiten. „Ich kann heute noch kein Geschäft dieser Kette wieder betreten“, schilderte sie den Vorgang.

Sie wurde seinerzeit vom Weißen Ring betreut. Psychologische Hilfen gab es bisher nicht. „Seitdem ist ihr Leben aus der Bahn geworfen. Eine dringend erforderliche Therapie scheiterte bisher an freien Therapieplätzen. Entsprechende Therapeuten sind bis ins nächste Jahrhundert ausgebucht“, berichtete die Verteidigerin.

Wachsende Probleme

Irgendwann hat die Angeklagte dann nach ihrer Ansicht den „Kopf in den Sand gesteckt“, obwohl sie sich immer um Arbeit bemühte und auch fand. Auch zum Zeitpunkt des Brinkumer Vorfalles hatte sie eine Arbeitsstelle, die allerdings schlecht bezahlt war.

Nach dem erlittenen Überfall war sie auch kurzzeitig mit Drogen in Berührung gekommen, was ihr schon eine Verurteilung eingebracht hatte. Aus diesem Verfahren stand sie noch unter Bewährung.

Ihr Bewährungshelfer hatte dem Gericht schriftlich mitgeteilt, dass die Angeklagte die angebotenen Termine nicht wahrgenommen hatte. „Ich habe Schnappatmung bekommen, als ich das las“, schilderte die Verteidigerin, die gleichzeitig darauf hinwies, dass die Angeklagte sich dennoch stark um eine Therapiemöglichkeit bemüht habe.

Bei der Angeklagten sei offenbar der Eindruck entstanden, dass alle Bemühungen nichts bringen. Mittlerweile lebt die Angeklagte wieder in ihrem ehemaligen Kinderzimmer in Bremen.

Stiefvater als Rettungsanker

Ihr Stiefvater, ein fast 80-jähriger ehemaliger Polizeibeamter, hat sie unter seine Fittiche genommen und geht sogar für sie einkaufen, damit sie nicht noch einmal in Versuchung gerät.

Die Angeklagte wies darauf hin, dass sie in Brinkum Geld dabeigehabt hätte. „Ich hätte das sogar bezahlen können“, sagte sie. „Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Da brennt bei mir im Kopf irgendetwas durch“ ergänzte sie. Mittlerweile habe sich über den Hausarzt die Möglichkeit ergeben, eine Tagesklinik zu besuchen.

Das Urteil erging nur wegen versuchten Diebstahls. Der Richter erkannte an, dass die Angeklagte aufgrund von Depressionen antriebsarm sei und dass „sie sich in einem tiefen Loch wähnte“. Dennoch habe sie den Kopf nie in den Sand gesteckt und sich auch geweigert, von Sozialleistungen zu leben.

Den Stiefvater bezeichnete er als „privaten Bewährungshelfer, der die Angeklagte an die Hand nimmt“. Er forderte sie dennoch auf, mit der Bewährungshilfe zusammenzuarbeiten. „Die können ihnen helfen“, gab er ihr mit auf den Weg.