Stuhr Kultur mit einer Premiere im Programm für den Oktober

Karin Tiebel singt deutsche Chansons aus dem vergangenen Jahrhundert, Marcus Altmann begleitet sie am Piano.

Stuhr - Von Andreas Hapke. Wie viele sehenswerte Filme aus eigener Produktion fristen ein trostloses Dasein in privaten Schubladen? Das weiß niemand so genau. Doch einige dieser Schätze werden die Bewohner aus Stuhr und Umgebung bald zu sehen bekommen. Unter dem Titel „meinKino – Filme mit eigenArt“ zeigt die Kunstschule Stuhr (Kuss) in Kooperation mit der Gemeinde diverse Kurzfilme. Darüber hinaus kommen beim Oktober-Programm von Stuhr Kultur Konzertgänger und Literaturliebhaber auf ihre Kosten.

Von Wettbewerbsbeiträgen über Schülerfilme bis hin zu regionalen und nicht regionalen Raritäten, die aus Lust und Laune heraus entstanden sind – laut Mitteilung möchte „meinKino“ solchen Produktionen eine Plattform bieten. Der Premiere am Donnerstag, 18. Oktober, um 19 Uhr im Ratssaal könnten weitere Abende folgen. „Es ist geplant, eine Veranstaltungsreihe daraus zu entwickeln“, kündigt die Kuss an.

Kurzfilme, Spielfilme und Dokumentarfilme flimmern über die Leinwand, von Kleinen für Große gedreht und andersherum. Den Anfang macht ein Beitrag, der schon die Weser-Hunte-Filmklappe gewonnen hat. Die jeweiligen Filmemacher sind eingeladen und stehen für Fragen zur Verfügung. Die ungefähr 90-minütige Veranstaltung ist für Menschen ab zehn Jahren geeignet.

Chansons – anzüglich und immer mit Stil

Bereits am Sonntag, 7. Oktober, gastiert der Potpourri-Chor mit seinem Herbstkonzert „Träume im Wind“ im Ratssaal. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt kostet zehn Euro. Das Ensemble wurde im Mai 2015 gegründet und umfasst derzeit 20 Sänger. Wie der Mitteilung zu entnehmen ist, hat Chorleiterin Anna Koch ein launig-lustiges, aber auch festlich-klassisches Repertoire zusammengestellt. Alexander Kremer am Klavier und Akkordeon sowie Hartmut Görler an der Gitarre begleiten die Damen und Herren.

Mit deutschen Chansons der goldenen 20er- und 30er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts kommt das Karin Tiebel Duo am Samstag, 13. Oktober, nach Stuhr. Von heiter beschwingt bis bitter und melancholisch, gern auch ein wenig anzüglich, jedoch immer mit Stil, Eleganz und großem Einfühlungsvermögen – so kündigt Stuhr Kultur die Veranstaltung an.

Demnach entführt das Programm „So oder so ist die Liebe“ die Besucher auf eine Zeitreise und lässt sie die charmante Doppelbödigkeit der Chansons eines Friedrich Hollaender ebenso miterleben wie die zerbrechliche Wehmut in den Texten der Mascha Kaléko. Dies geschehe „voller Sehnsucht, Ironie und Gefühl. Stets mit einem lachenden und einem weinenden Auge“. Marcus Altmann begleitet Karin Tiebel am Piano. Der „Abend rund um die Liebe“ beginnt um 20 Uhr im Rathaus. Kosten: 15 Euro, ermäßigt zwölf Euro.

Zu einem freien Vorspiel lädt die Musikschule Con Anima für Sonntag, 14. Oktober, 16 Uhr, in das Rathaus Stuhr ein. Der Eintritt ist frei. Die Schüler im Alter von 6 bis 16 Jahren bieten unter Leitung von Ute da Silva Robazza ein vielfältiges musikalisches Programm mit bekannten Melodien und Werken. Sie tragen die Stücke am Klavier und an der Violine vor.

In seiner Reihe „Stationen eines Lebens“ befasst sich der Rezitator Juraj Sivulka am Samstag, 20. Oktober, mit dem Leben und Schaffen von Kurt Tucholsky (1890-1935). Tucholsky gilt als einer der außergewöhnlichsten deutschen Dichter überhaupt. Er war auch Journalist, Satiriker, Romanautor und politischer Aktivist und ist bis heute hochaktuell.

Von sich selbst hatte Tucholsky einst behauptet, dass er viel Erfolg, aber keinerlei Wirkung habe. Bernhard Schencke begleitet die Lesung am Piano. Sie beginnt um 20 Uhr im Rathaus und kostet acht Euro (ermäßigt fünf Euro).

Für die kostenpflichtigen Veranstaltungen gibt es Tickets in den Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung.