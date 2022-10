Kunstverein MachArt lädt zur Ausstellung Pinselstrich und Farbspuren ein

Von: Marten Vorwerk

Auf diese Gemälde von Helma Andresen und viele weitere können sich Besucher der Ausstellung freuen. © vorwerk

Voller Vorfreude „endlich wieder mit Bildern rauszukommen“ ist Helma Andresen. Sie ist Künstlerin des Vereins MachArt und wird mit Helga Bröning, Gerda Hartmann, Gudrun Meyer-Kollatz und Amelie Schilbach die Ausstellung Pinselstrich und Farbspuren präsentieren. Am Samstag, 15. Oktober, von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag, 16. Oktober, von 10 bis 19 Uhr stellt der Verein im Gutshaus in Varrel aus.

Stuhr – „Wir haben uns auf kein bestimmtes Motto festgelegt“, erzählt Andresen. „Das hat den Grund, dass die Leute nicht mit besonderen Erwartungen herkommen und dann irgendwas vermissen.“

Vielmehr wollen die fünf Frauen, die Teil des 13 Mitglieder großen Vereins sind „frei in ihrer Ausdrucksweise“ sein. „Wir arbeiten sehr abstrakt und offen, meist mit Bitumen und Acryl. Jeder hat seinen eigenen Stil und malt individuell“, sagt Andresen – ganz nach dem Motto von Picasso: „Ein Bild hat nur Leben durch den, der es betrachtet.“

Die fünf Frauen seien unter anderem durch einen Workshop für ihre neue Ausstellung inspiriert worden. Im September haben sie das Seminar der Künstlerin Anita Hörskens in Bayern besucht. „Wir haben viel Neues gezeigt bekommen. Es ist immer schön zu sehen, wie wir uns durch diese Workshops weiterentwickeln können“, sagt Andresen.

Austausch untereinander hat gefehlt

Zwei Jahre lang konnte sie sich mit ihren Kolleginnen wegen der Corona-Pandemie nicht treffen. „Uns hat das nicht ganz so hart getroffen, weil wir zu Hause weitermalen konnten“, erzählt sie. Dennoch habe der Austausch untereinander gefehlt. „Da inspiriert man sich ja gegenseitig mal, wenn man gerade nicht weiterkommt.“

Der hat im Frühling dieses Jahres aber wieder Fahrt aufgenommen – und das in einem neuen Atelier. Die Mitglieder von MachArt treffen sich an der Grünen Straße 61 in Varrel. „Das ist wirklich toll dort. Wir haben alles, was wir brauchen und können sogar im Garten malen“, schwärmt Helma Andresen.

Die Künstlerinnen suchen derweil neue Mitglieder für ihren Verein. Wer dabei sein will, kann sich unter www.machart-stuhr.de über den Verein informieren. „Dort sind unsere Kontaktdaten hinterlegt“, sagt Andresen. „Jeder kann vorbeikommen und erst mal reinschnuppern und dann entscheiden, ob es passt.“