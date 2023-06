Kunst-Happening in Heiligenrode mit Finissage und Kultur-Picknick

Von: Rainer Jysch

Teilen

Laden zum Kunst-Happening mit Finissage und zum Kultur-Picknick bei der Künstlerstätte in Heiligenrode ein: Nikki Sprich (links) vom Kulturreferat des Stuhrer Rathauses mit der Kunst-Stipendiantin Alice Gericke. © Rainer Jysch

Ein besonderes Kunst-Happening ist für Samstag in Heiligenrode geplant.

Heiligenrode – Im Rahmen der Ausstellung der aktuellen Kunst-Stipendiatin Alice Gericke veranstaltet StuhrKultur mit der Stipendiatin und vielen weiteren Beteiligten ein besonderes Kunst-Happening. Die Künstler und kreativen Gäste öffnen am Samstag, 3. Juni, ab 16 Uhr Ateliers und Ausstellungsräume, um in der Künstlerstätte Heiligenrode, An der Wassermühle 5-10, ein Fest der „Kunst und Begegnung“ zu feiern.

Für das Kultur-Picknick stehen Kaffee und Kuchen sowie Snacks zur Verfügung. „Alle Gäste sind eingeladen, sich mit einem kleinen Büfettbeitrag für die Picknick-Tafel zu beteiligen“, sagt Nikki Sprich von StuhrKultur.

Picknick auf der Wiese

Der Heimatverein Heiligenrode stellt Tische, Bänke und Pavillons für das Kultur-Picknick auf der Mühlenwiese zur Verfügung und wird seine Türen öffnen für interessierte Besucher. „Man kann eine Picknick-Decke mitbringen, sich auch selbst versorgen und es sich gut gehen lassen auf der Wiese“, so Nikki Sprich.

Mit einer Führung durch ihre Ausstellung „Im Werden fragil“ wird Alice Gericke das Programm um 16 Uhr eröffnen. „Es ist der letzte Tag, an dem die Künstlerin ihre Abschlussausstellung in Heiligenrode zeigt und eine Führung anbietet“, heißt es in einer Mitteilung. „An diesem Tag kann man nicht nur meine Arbeiten ein letztes Mal betrachten, es besteht auch die Gelegenheit, sich die Arbeitsräume, in denen die Werke entstanden sind, anzusehen“, sagt Alice Gericke, die nach Abschluss ihres Stipendiats Heiligenrode in Richtung Bremen verlässt. Als einen „riesigen Glücksfall“ habe sie ihre Zeit in Heiligenrode empfunden. „Ich konnte mich hier gut zurückziehen und mich auf meine Arbeit konzentrieren.“

Kunst-Stipendiat Ghaku Okazaki öffnet sein Atelier

Im Anschluss wird der zweite Kunst-Stipendiat Ghaku Okazaki sein Atelier öffnen und ein kreatives, interaktives Angebot machen. „Bei seinen Arbeiten taucht er sowohl in farbenfrohe, symbol-intensive Bilder ein, und baut ebenfalls starke lebensgroße Skulpturen“, heißt es in der Ankündigung. Zudem biete er den Besuchern an, Teil eines Mural Paintings, der „Wandmalerei“ vor Ort in seinen Arbeitsräumen zu werden.

Die Kunstschule Stuhr (Kuss) nutzt die Kunstausstellung als Inspirationsquelle, um in Kooperation ein kreatives Angebot anzubieten.

Mit Papier lassen sich ganz unterschiedliche Bilder und Objekte gestalten – wofür Friederike Bavendiek Anregungen mitbringen wird. „Die Teilnehmenden können aber auch unbedingt nach eigenen Ideen zeichnen, schneiden und formen“, erklärt Nikki Sprich.

Hugo Miguel de Rodas Sanchez gibt Konzert

Ab 19 Uhr folgt ein Konzert des Mexikaners Hugo Miguel de Rodas Sanchez, der sowohl klassische Barock-Gitarre als auch Laute spielt. Er wird Werke alter Musik und Eigenkompositionen präsentieren. Bereichert werden soll das Konzert mit Lichtkunst der Animationskünstlerin Camilla Mija, die zusammen mit Alice Gericke Projektionen geschaffen hat, die die Arbeiten der Kunststipendiatin um weitere Licht-Effekte ergänzen werden.

Aus Sicherheitsgründen und um ein entspanntes Fest der Finissage zu gewährleisten gilt während der Veranstaltungszeit die Straße An der Wassermühle auf Höhe des Mühlen-Ensembles eine Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo zehn.