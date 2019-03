Heiligenrode - Von Angelika Kratz. Die Stuhrer Künstlerin Sabine Nasko hatte bereits im vergangenen Jahr „seelenverwandte Gäste“ aus der ferneren Umgebung in Deutschland eingeladen. Aktuell gab es hinsichtlich der gelungenen Premiere eine Fortsetzung unter dem nicht überraschenden Motto „Einladung II“.

Wieder war die Voraussetzung, mindestens 100 Kilometer entfernt von Stuhr künstlerisch tätig zu sein. Fündig wurde die Keramikerin und Schöpferin skurriler Unterwassertiere diesmal in Nordrhein-Westfalen. Erstmalig trafen beim Aufbau in der Heiligenroder Künstlerstätte, dem ehemaligen Müllerwohnhaus, die Malerin Annette Jellinghaus aus Gevelsberg, die Keramikerin Ursula Commandeur aus Castrop-Rauxel und die Zeichnerin Gerlinde Zantis aus Aachen zusammen. Ein sicherlich spannender Prozess und Austausch, von dem die vielen Besucher der Vernissage am Samstagnachmittag nur ahnen konnten.

„Kunst ist zum Angucken, nicht zum Anfassen da“, eilte Gastgeberin Sabine Nasko durch die Räumlichkeiten und bat, nicht nur die Hände, sondern auch Handtaschen und Rucksäcke, sowie den eigenen Rücken im respektvollen Abstand zu halten. Hinsichtlich der eigenen filigranen Schöpfungen aus der Meereswelt und den mit vielen Drähten verbundenen und fast genäht anmutenden Pozellanteilen ihrer Künstlerkollegin Ursula Commandeur war das mehr als verständlich.

„Oh, oh, die alten Dielen schwingen“, bemerkte Stuhrs stellvertretende Bürgermeisterin Gudrun Klomburg ein leichtes Wackeln der zerbrechlichen Kunstwerke. Ihr oblag es die Begrüßungsworte der Gemeinde Stuhr zu überbringen. Stolz schwang da schon in den Worten, denn Heiligenrode habe sich neben den Stipendiaten durch viele Ausstellungen zur Künstlerstätte etabliert. Da Kunsthistoriker und Laudator Dieter Begemann gerade versuchte, zwei Termine zu managen, und entsprechend verspätet eintraf, lud Gudrun Klomburg Richtung Getränke und Erkundung der Ausstellung mit offenen Augen und viel Neugier ein.

„Das ist total super und nett, dass alle gewartet haben“, übernahm Dieter Begemann die Führung vom mitgebrachten klappbaren Stehpult aus. Begeistert, wie der Kunsthistoriker war, konnte er nicht einfach vom Zettel aus der Hand ablesen, seine Hände hatten ihre eigene Aussagekraft und richteten sich alphabetisch geordnet zunächst an die Malerin Annette Jellinghaus.

Fasziniert zeigte er sich von deren farbenfreudigen Kompositionen im abstrakten Bereich, denen ein „nervöses Liniengeflecht“ als künstlerisches Mittel hinzugefügt wurde. Sabine Nasko indes habe für ihn eine neue fantastische Ordnung in der Ozeanografie parallel zur Natur geschaffen. Matt weißes Porzellan bringt die am Tage nicht anwesende Ursula Commandeur auf der Drehscheibe in Form. Die kleinen Bausteine werden anschließend durchbohrt und mit Draht zu Objekten verbunden.

Ein respektvolles Abstandhalten sei ebenso bei den fast an Fotografie erinnernde Bilder der Malerin Gerlinde Zantis gefordert. Ihre Pastelle vertragen keine schützenden Glasrahmen, denn die losen Farbpigmente würden sich statisch dadurch aufladen.

Für Heiligenrode ist die Ausstellung „Eingeladen II“ eine künstlerische Bereicherung der ganz besonderen Art.

Noch bis zum 31. März können die Besucher jeweils am Samstag zwischen 15 bis 18 Uhr und am Sonntag zwischen 11 bis 18 Uhr eintauchen in die wunderbare Welt der Künstlerinnen und deren neu gespannten Netz zwischen Stuhr, Castrop-Rauxel, Aachen und Gevelsberg.