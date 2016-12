Für Kunden ändert sich wenig

Geschäftsstelle schließt, Agentur übernimmt

+ Kreiszeitungsmitarbeiterin Elke Kühnling weist auf die Schließung der Brinkumer Geschäftsstelle hin. - Foto: Schritt

Brinkum - Die Geschäftsstelle der Mediengruppe Kreiszeitung in Brinkum ist seit gestern dauerhaft geschlossen. Die Kunden müssen aber nicht auf den gewohnten Service verzichten. Ab der kommenden Woche nimmt Frauke Sydow in Seckenhausen als Partnerin der Mediengruppe private Kleinanzeigen entgegen, betreut Abonnenten und verkauft Tickets sowie Shop-Angebote.

Sydows Servicegeschäftsstelle befindet sich an der Delmenhorster Straße 36 gegenüber dem Hotel Restaurant Kreuz Meyer. Darüber hinaus gibt es diese Dienstleistungsangebote auch in der Geschäftsstelle der Kreiszeitung an der Hauptstraße 6 in Syke.

Die Brinkumer Redaktion in den hinteren Räumen der ehemaligen Geschäftsstelle ist noch bis einschließlich Freitag, 13. Januar, vor Ort. Wer ein redaktionelles Anliegen hat, wird gebeten, einfach an die Fensterscheibe zu klopfen. Die Redakteure nehmen zum Beispiel Ankündigungen für Veranstaltungen in Stuhr und Weyhe sowie Pressemitteilungen und Leserbriefe entgegen und geben Auskünfte zu erschienenen Artikeln. Wichtig: Sie können aber weder bei Fragen zur Zustellung helfen noch verkaufen sie Eintrittskarten oder andere Artikel aus dem Lesershop. Auch nehmen sie keine Anzeigen auf.

Ab Montag, 16. Januar, sind die Redakteure im Haupthaus der Mediengruppe im Syker Industriegebiet (Am Ristedter Weg 17) zu erreichen. Ihre neuen Telefonnummern werden in Kürze in Anzeigen auf den Lokalseiten veröffentlicht.

Die E-Mail-Adressen lokales.stuhr@kreiszeitung.de und lokales.weyhe@kreiszeitung.de bleiben indes unverändert. - pk