Kultusministerium will Gespräche mit KGS-Schulleiter aufnehmen

Von: Edgar Haab

Die Gesamtlage an der KGS Brinkum will das Niedersächsische Kultusministerium nun in den Blick nehmen. © SPD

Nun schalten sich das Niedersächsische Kultusministerium und das Regionale Landesamt für Schule und Bildung ein: Nach der umstrittenen Abitur-Abschlussrede von Schulleiter Mirko Truscelli – Truscelli hatte den aus seiner Sicht aus dem Ruder gelaufenen Chaos-Tag der Abiturienten zum Anlass genommen, die Entlass-Schüler in seiner Rede harsch zu kritisieren (wir berichteten) – haben sich ehemalige Schüler und Schülerinnen des betroffenen Abitur-Jahrgangs der KGS Brinkum jetzt mit einem Schreiben an die Landesbehörden gewandt.

Brinkum – Auf Anfrage der Kreiszeitung bestätigt Sebastian Schumacher, Pressesprecher des Niedersächsischen Kultusministeriums, dass die Behörde ein Schreiben von ehemaligen Schülerinnen und Schülern erhalten und ausgewertet habe. Das Ministerium nehme die Hinweise „sehr ernst“.

Der Brief sei sehr differenziert und schildere glaubhaft, dass es bereits vor der in die Kritik geratene Entlassungs-Ansprache Vorfälle zwischen dem Schulleiter und der Schulgemeinschaft gegeben habe, die auch aus Sicht des Niedersächsischen Kultusministeriums der gründlichen Überprüfung bedürfen.

Dass sich die Schülerinnen und Schüler von der Situation belastet fühlen, sei klar herauszulesen. „Vor diesem Hintergrund werden wir die Gesamtlage an der KGS Stuhr-Brinkum in den Blick nehmen. Es gilt, das Geschehene aufzuarbeiten, damit in Zukunft ein besseres, vertrauensvolles und wertschätzendes Schulklima erreicht wird“, so Schumacher.

Es ist wichtig, dass sich die Lage beruhigt

Die KGS Stuhr-Brinkum leiste laut dem Niedersächsischen Kultusministeriums „gute und wichtige Arbeit für den Bildungserfolg“ und die Zukunftschancen der Kinder und Jugendlichen vor Ort. Daher sei es wichtig, dass sich die Lage beruhigt und alle Beteiligten zueinanderfinden diesen Prozess werde die Behörde aktiv unterstützen. Eine „gedeihliche und respektvolle Zusammenarbeit“ sei das Ziel. Dafür würden nun die Schulbehörden intensive Gespräche führen.

KGS-Schulleiter Mirko Truscelli nimmt auf Anfrage der Kreiszeitung innerhalb einer schriftlichen Stellungnahme Bezug auf die wohl angespannte Gesamtsituation an der Gesamtschule: „In Situationen, in denen unterschiedliche Interessen verschiedener, an Schule beteiligter Gruppen aufeinandertreffen (Schülerinnen und Schüler, Eltern und Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleitung, Schulverwaltung, Schulträger), sind Konflikte immer wieder Teil des schulischen Lebens. Zu einem regelmäßigen Teil meiner Aufgaben zählt es, Konflikte dieser Art zu bearbeiten. Oftmals handelt es sich hierbei um Konflikte zwischen Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern und Erziehungsberechtigten und Lehrerinnen und Lehrer auf der anderen Seite. Auch mein Ziel ist es immer, hierbei eine gedeihliche und respektvolle Zusammenarbeit wieder herzustellen, die Lage zu beruhigen und letztendlich wieder zueinanderzufinden. Hierfür gehe ich in der Regel so vor, dass ich mir zunächst einmal einen Gesamtüberblick verschaffe und mit allen Beteiligten in einen Dialog trete, um dann Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. In diesem Kontext gehe ich davon aus, dass das Kultusministerium ähnlich agieren wird.“

Truscelli wusste nichts davon

Bisher habe Truscelli lediglich durch die Anfrage der Kreiszeitung davon erfahren, dass sich ehemalige Abiturientinnen und Abiturienten der KGS Brinkum an das Niedersächsische Kultusministerium gewandt haben.

Er gehe jedoch davon aus, dass dies der Tatsache geschuldet ist, dass aktuell Sommerferien sind und es urlaubsbedingt zu „kommunikativen Verzögerungen“ kommen kann.

„Ich möchte jedoch anmerken, dass ich mich über die gesamte Situation in einem regelmäßigen Austausch mit der Schulverwaltung und anderen an der Situation beteiligten Gruppen befinde, den ich sehr begrüße“, so Truscelli abschließend.

Gemeinde Stuhr ist nicht informiert

Auf Anfrage der Kreiszeitung erklärt Kerstin Frohburg, Fachbereichsleiterin Bildung bei der Gemeinde Stuhr, dass die Gemeinde als Schulträger weder vom Niedersächsischen Kultusministerium noch von den Abiturienten informiert worden sei. „Insofern könnte ich über die Hintergründe nur spekulieren“, so Frohburg.

Die Gespräche zwischen den Verantwortlichen der KGS Brinkum und den Behörden sollen nicht erst nach den Ferien starten. Pressesprecher Sebastian Schumacher vom Kultusministerium: „Auch jetzt in den Ferien arbeiten die Schulbehörden und führen Gespräche. Das ist auch in diesem Fall so. Es wird zeitnah ein erstes Gespräch mit dem Schulleiter anberaumt.“

Dies werde unter Beteiligung des zuständigen Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung und dem Niedersächsischen Kultusministerium geschehen.