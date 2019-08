Kuh-Bingo feiert Premiere beim Sommerfest

Veranstaltung nach dem Gottesdienst

+ © Hapke Sollte beim Kuh-Bingo keine Entscheidung fallen, sprich kein Fladen auf ein verkauftes Feld fallen, lost Pastor Robert Vetter die Gewinner aus. © Hapke

Stuhr - Von Andreas Hapke. Seit 2002 feiert die evangelische Kirchengemeinde Stuhr ihr Sommerfest am Gemeindehaus und auf dem Kirchplatz. Das bis dato schon abwechslungsreiche Programm ist am Sonntag, 25. August, noch um einen Spaß reicher: In Zusammenarbeit mit dem landwirtschaftlichen Betrieb Fischer aus Kladdingen veranstaltet die Kirchengemeinde erstmals ein Kuh-Bingo.